Daikin setzt für unternehmenskritische Geschäftsanwendungen auf Speicherlösungen von Infortrend

Taipei, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Daikin/20181113001?re=/de/Home)® Technology,Inc. (TWSE: 2495) gab heute bekannt, dass sich Daikin Industries Ltd.- ein weltweit aktiver, führender Hersteller von Klimaanlagen mitStammsitz in Osaka, Japan - für die Infortrend-Speicherreihe EonStorDS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Daikin/20181113002?re=/de/products/DS) entschieden hat. Die vietnamesische Niederlassungvon Daikin implementiert nun das gesamte Paket unternehmenskritischerGeschäftsanwendungen wie ERP, Datenbank, VDI, Virtualisierung undSicherung.Daikin gilt als Erfinder verschiedener Kältemittel-Volumensystemeund ist ein Innovator im Bereich der Split-System-Klimaanlagen. DasUnternehmen hat Betriebe in Japan, China, Australien, Indien, LändernSüdostasiens (z. B. Philippinen, Vietnam), Europa, Nordamerika undSüdamerika.Im Zuge der ständigen Erweiterung seines Geschäfts hatte DaikinVietnam (http://www.daikin.com.vn/en) festgestellt, dass die Leistungder Geschäftsanwendungen stetig nachließ und auch die Kapazität desSpeichersystems längst nicht mehr ausreichte. Nach einem sehrgründlichen Auswahlverfahren entschied sich Daikin Vietnam daraufhin, das vorherige System mit mehreren Hochleistungseinheiten vom Typ"EonStor DS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Daikin/20181113002?re=/de/products/DS) 3024" zu ersetzen. Diese Speicherlösungensind mit Hochgeschwindigkeits-Fibre-Channel- (FC) Schnittstellen undHybrid-Drive-Technologie zur Kombination von SSD und HDDausgestattet. Damit ermöglichen sie eine bessere Leistung und einehohe Kapazitätsauslastung.Die neue Lösung hat drei Untersysteme: Das erste Untersystem fährtMicrosofts Hyper-V-Technologie für die Server- undDesktop-Virtualisierung hoch - mit über 200 VM (virtuellenMaschinen). Das zweite Untersystem führt die ERP-Datenbank aus, dieMicrosoft Dynamic AX 2012 unterstützt. Und das dritte Untersystemunterstützt die Sicherung der Daten der unternehmenskritischenGeschäftsanwendungen."EonStor DS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Daikin/20181113002?re=/de/products/DS) 3024 bietet uns einen großartigenNetzwerkspeicherstapel zu einem sehr erschwinglichen Preis. DasSystem unterstützt auch eine erstklassige Auswahl anHochleistungs-Datenschnittstellen", so Nguyen Nhat Linh,Systemadministrator bei Daikin Vietnam (http://www.daikin.com.vn/en)."Die Speicherreihe EonStor DS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Daikin/20181113002?re=/de/products/DS) ist derPreis-Leistungs-Führer der Branche - mit Spitzenbewertungen sowohlbei der Benchmark SPC-1(http://spcresults.org/benchmarks/results/top10/price/spc1/1) alsauch bei der SPC-2(http://spcresults.org/benchmarks/results/top10/price/spc2/1). Siezeichnet sich durch überlegene IOPS, eine hohe Erweiterbarkeit ihrerKapazität sowie durch zuverlässige Leistung aus und unterstützt sounternehmenskritische Geschäftsanwendungen", so Thomas Kao, SeniorDirector des Bereichs "Produktplanung" bei Infortrend.Um weitere Einzelheiten zur Speicherreihe "EonStor DS" zuerfahren, klicken Sie bitte hier (https://www.infortrend.com/UrlCounter/EN/PR/Daikin/20181113002?re=/global/products/DS).Über InfortrendInfortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Daikin/20181113001?re=/de/Home) (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führenderAnbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen.Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer undsystemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeitund Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kannbranchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbstanspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationenerhalten Sie unter www.infortrend.com.Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken vonInfortrend Technology, Inc. Andere Marken sind das Eigentum derjeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Infortrend TechnologyFendy HuangE-mail: fendy.huang@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell