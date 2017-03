Dagmar Gräfin Kerssenbrock aus Schleswig-Holstein neue Vorsitzende des NDR Verwaltungsrats

Hamburg (ots) - Dagmar Gräfin Kerssenbrock aus Schleswig-Holsteinist ab 19. März neue Vorsitzende des NDR Verwaltungsrats. Dasunabhängige Aufsichtsgremium, dessen zwölf Mitglieder aus den vierStaatsvertragsländern des NDR kommen, wählte die Diplom-Volkswirtinund Juristin am Freitag (17. März 2017) in Hamburg in dieses Amt. ZumStellvertreter wurde Ulf Birch aus Niedersachsen gewählt. Ulf Birchist Leiter der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beimver.di-Landesbezirk Niedersachsen-Bremen.Dagmar Gräfin Kerssenbrock erklärte anlässlich ihrer Wahl: "Daszentrale Thema in unserer Arbeit ist die Diskussion über den Auftragund die Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Dabei gilt essicherzustellen, dass die Höhe des Rundfunkbeitrags der Aufgabeentspricht, die dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zukommt - Sparenan sich ist kein Selbstzweck. In diesem Zusammenhang, mit Blick aufdie künftigen Anforderung an den NDR, ist auch die Aufgabe derKommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten(KEF) zu betrachten. Durch die Digitalisierung sind Medien einemmassiven Wandel unterzogen. Diesen wollen wir aufmerksam undkontinuierlich begleiten, damit der öffentlich-rechtlichen Rundfunktatsächlich der Meinungsbildung der Gesellschaft dienen kann."Die ARD und der NDR stehen vor großen Herausforderungen angesichtsder Forderung der Länder, Auftrag und Struktur desöffentlich-rechtlichen Rundfunks anzupassen. Dennoch gilt es für denNDR, sich im Wettbewerb mit anderen Medien zu behaupten. DiesenProzess als Vorsitzende des Verwaltungsrats zu begleiten, empfindeich als besonders reizvoll."NDR Intendant Lutz Marmor dankte der bisherigen VorsitzendenSigrid Keler aus Mecklenburg-Vorpommern und ihrem StellvertreterBernd Reinert aus Hamburg für ihr Engagement in den zurückliegenden15 Monaten - so lange ist die Amtszeit nach den Bestimmungen desNDR-Staatsvertrags. "Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung desNDR haben einen im Einzelfall kritischen, aber immer konstruktivenund fairen Dialog zum Wohle des NDR geführt. Auch die Zusammenarbeitmit dem neuen Vorstand wird von gegenseitigem Vertrauen geprägtsein", so Marmor.Der Verwaltungsrat überwacht laut NDR Staatsvertrag dieGeschäftsführung des Intendanten; das Gremium übt die Finanz- undManagementkontrolle aus. Seine Zustimmung muss der Verwaltungsratinsbesondere bei wichtigen Personalangelegenheiten geben. Von seinenAufgaben her ist der NDR Verwaltungsrat mit dem Aufsichtsrat einerKapitalgesellschaft vergleichbar.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationTel.: 040/4156-2300Mail: presse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell