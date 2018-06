Dafür gibt es Bauspardarlehen / Kachelofen, Pool und Architektenhonorar: vielseitige Verwendung

München (ots) - Mit einem Bausparvertrag kann man sich die derzeithistorisch günstigen Zinsen langfristig für eine Finanzierungsichern. Während das angesparte Guthaben beliebig verwendet werdenkann, solange keine zweckgebundene staatliche Förderung in Anspruchgenommen wird, sind Bauspardarlehen an die sogenanntewohnwirtschaftliche Verwendung gebunden. Finanziert werden dürfenalso nur Anschaffungen, die mit einer Immobilie zu tun haben. Dochauch dabei ist die Bandbreite möglicher Verwendungszwecke sehr groß,wie die LBS Bayern erklärt.Als Faustregel gilt: Grundsätzlich kann mit einem Bauspardarlehenfinanziert werden, was fest mit einer Immobilie verbunden ist. Dazuzählen zum Beispiel ein Kachelofen oder eine Alarmanlage. Aber auchgrößere Anschaffungen wie ein Wintergarten, eine Garage oder einSwimmingpool können mit einem Bauspardarlehen finanziert werden,erklärt die Bayerische Landesbausparkasse. Und selbst dieGartenerstanlage sowie - bei Wohnzwecken - das Architektenhonorarsind in der Regelung inbegriffen.Pressekontakt:LBS BayernDominik Müller / Referat UnternehmenskommunikationTel.: 089 / 411 13 - 62 23E-Mail: presse@lbs-bayern.deOriginal-Content von: LBS Bayerische Landesbausparkasse, übermittelt durch news aktuell