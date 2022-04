Daffodil Software-Funktionen in PEAK Matrix® Bewertung 2022 (für digitale Produktentwicklungsdienste)

Gurgaon, Indien (ots/PRNewswire) -Daffodil Software, ein führendes Software-Entwicklungsunternehmen (https://www.daffodilsw.com/) mit Sitz in Indien, gab bekannt, dass es in die PEAK Matrix® Bewertung 2021 der Everest Group aufgenommen wurde. Das Unternehmen ist als „Aspirant" in der Kategorie „Digital Product Engineering Services" positioniert.PEAK Matrix ist eine der vertrauenswürdigsten, datengestützten Bewertungen von globalen Dienstleistern, Produkten und Lösungen in verschiedenen Marktsegmenten. Es bewertet führende Unternehmen auf der ganzen Welt nach Faktoren wie Vision, Fähigkeiten/Funktionalität, Verfügbarkeit von Talenten, Markterfolg/Auswirkung und Kosten. Die PEAK-Matrix-Bewertung ermöglicht es Unternehmen, ihr Angebot mit dem ihrer Mitbewerber zu messen und zu kalibrieren, was ihnen letztendlich hilft, besser zu werden.Everest Group bewertete verschiedene Unternehmen, die Software-Engineering-Dienstleistungen anbieten, auf der Grundlage unterschiedlicher Faktoren. Dazu gehörten die Marktakzeptanz (Anzahl der Kunden, Umsatzbasis, jährliches Wachstum, Gewinnung neuer Kunden, Preismodelle usw.), das Portfolio (Vielfalt der Kunden/Umsatzbasis in verschiedenen Regionen, Regionen und Kundentypen) und der den Kunden gebotene Wert.Daffodil Software ist ein Technologiepartner für mehrere innovative Start-ups, KMUs und Großunternehmen. Das Unternehmen ist weltweit für die Verfügbarkeit von Talenten für verschiedene moderne Technologien wie künstliche Intelligenz, Robotic Process Automation, CloudOps usw. bekannt. Dies verschafft ihnen einen vielfältigen Kundenkreis, zu dem Namen wie Reserve Bank of India, Samsung, Mount Sinai, Dangote, Johnson Controls usw. gehören.Zu dieser Anerkennung sagt Yogesh Agarwal (CEO, Daffodil Software): "Wir sind stolz darauf, erneut von der Everest Group ausgezeichnet worden zu sein. Unser lösungsorientierter Ansatz, unterstützt durch moderne Technologien und vielseitige Teams, hat uns geholfen, einen Platz in der Liste der Top-Software-Engineering-Services zu bekommen. Diese Anerkennung bestätigt unser langfristiges Engagement für die Entwicklung intelligenter Lösungen für unsere Kunden.""Neben modernen Technologien haben wir in den Aufbau eines domänenspezifischen Portfolios investiert. Gesundheits-IT, Fintech, eCommerce sind einige der Bereiche, in denen wir unsere Kompetenz aufgebaut haben. Diese Kombination hat unseren Kunden geholfen, bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen," fügt der CEO hinzu.Über Daffodil SoftwareSeit mehr als 20 Jahren ist Daffodil Software ein zuverlässiger Software-Technologiepartner für Unternehmen auf der ganzen Welt. Mit unseren Wurzeln in Innovation, technischer Agilität und bewährten Prozessen ist unser Team von mehr als 1200 Technologen bestrebt, die Technologiebranche zu gestalten und Unternehmen dabei zu helfen, ihr Wertangebot durch Technologie zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.daffodilsw.comMedienkontakt:Kartik Kakarmedia-relations@daffodilsw.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1063981/Daffodil.jpgPressekontakt:+91-0124-681-7000Original-Content von: Daffodil Software, übermittelt durch news aktuell