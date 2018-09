Dätwyler eröffnet neues Werk in den USA

Altdorf (awp) - Der Industriekonzern Dätwyler hat zur Stärkung seiner Position in den USA ein neues Werk in Middletown, Delaware eröffnet. Mit den neuen Produktionskapazitäten könne das Volumen im globalen First Line-Fertigungskonzept bis 2020 um 50 Prozent gesteigert werden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. First Line sei Dätwylers fortschrittlichstes Fertigungskonzept für hochwertige Elastomerkomponenten.

Seit Baubeginn im Dezember 2016 seien mehr als

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten