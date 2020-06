Dätwyler Holding Aktie: Tief in die roten Zahlen gerutscht

Dätwyler hat enttäuschende Jahreszahlen präsentiert. Bei einem Umsatz auf Vorjahresniveau ist der Konzern tief in die roten Zahlen gerutscht. Belastet haben Sonderaufwendungen von 190 Mio SFr im Zusammenhang mit dem Verkauf der Töchter Distrilec und Nedis, die Konjunkturabschwächung in der Autoindustrie sowie Anlaufkosten für ein neues HealthCare-Werk in den USA. Besser ausgefallen sind die Ergebnisse des fortgeführten Geschäfts. Der Umsatz stieg ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung