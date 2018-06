Dätwyler-CEO: Führen ständig Übernahme-Gespräche – Preise derzeit aber sehr hoch

Altdorf (awp) - Der Industriekonzern Dätwyler befindet sich in einer Wachstumsphase und will weiter zulegen. Auch wenn das früher einmal genannte Ziel von 2 Milliarden Franken Umsatz bis 2020 nicht mehr aufrecht erhalten wird, sollen nebst dem organischen Wachstum auch Akquisitionen den Konzern vorwärts bringen, wie CEO Dirk Lambrecht in einem Interview mit AWP erklärte. Die für Übernahmen verlangten Preise seien ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten