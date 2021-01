Dänische FLSmidth an Tagebaugeschäft von Thyssenkrupp interessiert

Weitere Suchergebnisse zu "FLSmidth":

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Der dänische Anlagenbauer FLSmidth & Co ist an Teilen der Industrieanlagensparte von Thyssenkrupp interessiert.



Es gebe Gespräche über einen Kauf des Geschäfts mit Tagebauanlagen, teilte das Unternehmen am Freitag in Kopenhagen mit. Die Verhandlungen seien in einer nicht-bindenden Phase und es gebe keine Gewähr, dass es zu einer Transaktion kommen werde.

Thyssenkrupp befindet sich derzeit im Umbau und prüft unter anderem die Trennung von Geschäften. Bei der Bilanzpressekonferenz im vergangenen November hatte der Konzern mitgeteilt, für unterschiedliche Konstellationen im Anlagenbau indikative Angebote beziehungsweise eine Reihe von Interessensbekundungen erhalten zu haben und diese prüfen zu wollen.

Im Dezember wurde bereits über ein Interesse von FLSmidth an dem Bergbaugeschäft von Thyssenkrupp in der Presse spekuliert. Die Dänen konzentrieren sich auf Anlagen und Dienstleistungen für Zement und den Bergbau.