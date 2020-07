Dänemark hebt Reisebeschränkungen für ganz Schweden auf

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Dänemark öffnet seine Grenzen für den Reiseverkehr aus und nach ganz Schweden.



Wie am Donnerstag aus Daten des dänischen Gesundheitsinstituts SSI hervorging, erfüllt Schweden dank fallender Corona-Zahlen nun auf nationaler Ebene das Kriterium von weniger als 20 wöchentlichen Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. Bislang galt dies nun für vereinzelte schwedische Regionen. Die jetzige Lockerung bedeutet, dass den Dänen von keinen Reisen in ihr Nachbarland mehr abgeraten wird und die Schweden zugleich nach Dänemark einreisen dürfen. Voraussetzung in Dänemark ist jedoch, dass man mindestens sechs Übernachtungen im Land gebucht hat.

Damit sind die dänischen Grenzen für fast die gesamte EU offen. Auch für Portugal öffnete sich Dänemark nun, während den Dänen von Reisen nach Rumänien, Bulgarien und Luxemburg sowie Irland abgeraten wird, wie das Außenministerium mitteilte. Deutsche können bereits seit Mitte Juni wieder in ihr nördlichstes Nachbarland einreisen.

Norwegen änderte derweil am Donnerstag den Status Belgiens von "grün" auf "rot". Das bedeutet, dass alle Reisende aus Belgien nach der Ankunft in dem skandinavischen Land für zehn Tage in Quarantäne müssen./trs/DP/he