Dämpfer für Rechtsradikale: Positive Reaktion des Paritätischen auf Mitte-Studie der FES

Berlin (ots) - Angesichts der Ergebnisse der heute von derFriedrich-Ebert-Stiftung veröffentlichten Studie zur Verbreitung vonrechtsextremen, menschenfeindlichen und antidemokratischenEinstellungen in der Gesellschaft appelliert der ParitätischeWohlfahrtsverband an alle Bürgerinnen und Bürger, sich gemeinsamentschlossen dem Hass und Ressentiments von Rechts entgegenzustellenund couragiert für Offenheit, Vielfalt und Menschenrechteeinzutreten. Die Studie zeige, dass die ganz große Mehrheit derBevölkerung die Menschenwürde als höchstes Gut achte und die Vielfaltder Gesellschaft schätze. Gleichzeitig sei es alarmierend, wie sichnegative Vorurteile und Feindseligkeit gegenüber bestimmten Gruppenhartnäckig halten.Die Studie markiere wenige Woche vor den anstehenden Europawahlenein starkes Signal, das hoffnungsfroh stimme. "Die Studie zeigt, dassSolidarität und Vielfalt keineswegs Auslaufmodelle sind", so UlrichSchneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes.Laut FES-Studie lehnen 80 Prozent der Befragten Hetze gegenMinderheiten ab und wollen in einer vielfältigen Gesellschaft leben.Rund 86 Prozent der Befragten fordern einen stärkeren Zusammenhalt inder EU. "Dieses Ergebnis so kurz vor der Europawahl ist eindeutlicher Dämpfer für all diejenigen, die Europa spalten oder ganzzerstören wollen." Es gehe aktuell um grundlegende Weichenstellungenfür Europa, mahnt der Paritätische. "Noch nie hatten wir es mit einergrößeren Zahl von Nationalisten zu tun, die sich in das europäischeParlament wählen lassen wollen, um es letztlich als Werte- undVerantwortungsgemeinschaft zu zerstören. Noch nie hatten wir es mitso vielen Parteien zu tun, die nationalistische und auch rassistischeRessentiments schüren und sich ganz dezidiert gegen Vielfalt,Offenheit und Toleranz aussprechen", warnt Schneider. Vor diesemHintergrund sei es wichtig, dass die Zivilgesellschaft Hass und Hetzeentgegentrete und möglichst viele Menschen zur Wahl gehen, umRassisten auch in den Parlamenten zu verhindern.Mit großer Sorge bewertet der Paritätische Befunde der FES zurnach wie vor hohen Verbreitung abwertender Einstellungen gegenübereinzelner Menschengruppen, die teilweise sogar zugenommen haben. Solehnen laut FES-Studie 54,1 Prozent der Befragten Asylsuchendeprinzipiell ab (2016: 49,5 Prozent). Ähnlich verhält es sich mit derGruppe von Langzeitarbeitslosen, denen gegenüber 52,3 Prozent derBefragten negativ eingestellt sind (2016: 49,3 Prozent). Jede*rvierte Befragte wertete außerdem Sinti und Roma ab. "Hier sieht man,wie die Saat derjenigen aufgeht, die seit Jahren versuchen,verschiedene Gruppen gegeneinander auszuspielen und Hass gegenSchwächere und Ausgegrenzte in unserer Gesellschaft schüren. Es isthöchste Zeit für eine neue Solidarität der Vielen gegen die, dieunsere offene Gesellschaft zerstören wollen", so Ulrich Schneider.Der Paritätische Gesamtverband ruft daher mit vielen weiterenOrganisationen und Initiativen der Zivilgesellschaft unter dem Motto"Ein Europa für Alle - Deine Stimme gegen Nationalismus" zuGroß-Demonstrationen am 19. Mai in mehreren Städten auf.