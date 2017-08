Dämmung und Co.: Energetische Sanierungen für Immobilienvermarktung so unwichtig wie noch nie

Nürnberg (ots) - Nur 43 Prozent der Immobilienprofis glauben, dasssich ein guter energetischer Zustand positiv auf den Verkaufspreiseiner Immobilie auswirkt. Das zeigt der Marktmonitor Immobilien 2017(MMI) von Immowelt / Sanierungsempfehlungen: Makler empfehlen amehesten Dachdämmung, neue Fenster und neue Heizung / Nur 25 Prozentder Befragten geben an, für energiesparende Mietwohnungen höhereMietpreise erzielen zu könnenDachdämmung, Wärmeschutzverglasung und Co. rentieren sich nicht:Noch nie spielte der energetische Zustand einer Immobilie für dieVermarktung eine geringere Rolle als heute. Das zeigt derMarktmonitor Immobilien 2017 (MMI) von Immowelt. Nur noch 43 Prozentder befragten Immobilienprofis erzielen für energetisch sanierteObjekte einen höheren Kaufpreis als für unsanierte. Im Vorjahr warenes noch 46 Prozent, im Jahr 2010 sogar 60 Prozent.Gänzlich unbedeutend sind Sanierungen zwar noch nicht: Diebefragten Makler schätzen den Kaufpreisabschlag aufgrund vonSanierungsrückständen aktuell auf durchschnittlich 19,6 Prozent.Allerdings dürften sich bei diesem Wert aufwendigeSanierungsmaßnahmen vor dem Verkauf trotzdem nicht lohnen, da siemehr kosten könnten als der mögliche Mehrerlös.Sanierungsempfehlungen: Wenn, dann Dachdämmung, Fenster, HeizungImmer mehr Makler raten daher ihren Kunden davon ab, ihreImmobilie vor dem Verkauf zu sanieren. Waren es bei der erstenErhebung 2010 lediglich 12 Prozent, so sind es aktuell fast einDrittel. Wenn Sanierungen empfohlen werden, dann die Dachdämmung (57Prozent), der Einbau einer Brennwertheizung (40 Prozent) oder einerWärmeschutzverglasung (39 Prozent). Die früher so beliebteVollwärmedämmung der Fassade wird kaum noch empfohlen: Hielten voreinigen Jahren noch bis zu 65 Prozent der Makler diese Maßnahme fürsinnvoll, so sind es aktuell nur noch 18 Prozent.Dieser Trend hängt unter anderem mit der hohen Nachfrage nachKaufimmobilien und dem geringen Angebot in vielen Städten undRegionen zusammen. Kommen Bestandsimmobilien auf den Markt, sind dasin einigen Gegenden oft auch Immobilien aus der Nachkriegszeit, diegerade frei werden. Diese Häuser aus den 1950er- und 1960er-Jahrenbefinden sich zwar oft in guter Lage, ihr Minus sind aber meist dieenergetisch und technisch einfachen Standards. Käufer sind angesichtsder hohen Nachfrage nach Kaufimmobilien und dem verfügbaren Angeboteher bereit, bei der Energieeffizienz Abstriche zu machen.Mietimmobilien: Sanierung oft kein wichtiges VermarktungskriteriummehrAuch bei Mietimmobilien ist die Frage nach energetischenSanierungen so unwichtig wie noch nie. Hier sind 44 Prozent derBefragten der Ansicht, der energetische Zustand habe kaum oder keineAuswirkungen auf die Vermarktung. In Großstädten sind es sogar mehrals die Hälfte. Nur ein Viertel der Befragten berichtet, dass sichfür eine energetisch sanierte Mietimmobilie ein höherer Mietpreiserzielen ließe - 2010 waren es noch 49 Prozent.Die zunehmende Wohnungsknappheit in vielen Regionen Deutschlandshat also offensichtlich auch auf dem Mietmarkt dazu geführt, dasssich selbst energetisch nicht optimale Immobilien leicht vermarktenlassen.Ergebnisgrafiken können Sie hier herunterladen:http://ots.de/0YCmeDer Marktmonitor Immobilien (MMI) 2017 steht hier zum Downloadbereit: http://ots.de/8ZX82Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie inunserem Pressebereich unter presse.immowelt.de.Über den Marktmonitor Immobilien 2017:Der Marktmonitor Immobilen 2017 ist eine repräsentative Studie vonImmowelt. Die Daten für die Studie wurden innerhalb desImmobilien-Professional-Panels (IPP) der Immowelt erhoben, an demausschließlich Fachleute aus der Immobilienwirtschaft teilnehmen.Befragt wurden (16. bis 22. Juni 2017) 315 zufällig ausgewählteMakler, Bauträger und andere Immobilienspezialisten in ganzDeutschland.Über die Immowelt AG:Die Nürnberger Immowelt AG ist ein führender IT-Komplettanbieterfür die Immobilienbranche. Kerngeschäft sind die Immowelt-Portale,die zu den meistbesuchten Immobilienportalen in Deutschland,Österreich und der Schweiz gehören. Zweiter Geschäftsbereich desUnternehmens ist die Entwicklung effizienter CRM-Software für dieImmobilienwirtschaft. Die Immowelt AG ist Teil der Immowelt Group, zuder auch die Immowelt Hamburg GmbH und deren Immobilienportalimmonet.de sowie das Portal umzugsauktion.de und die CRM-SoftwareImmosolve gehören.Pressekontakt:Immowelt AGNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.deJan-Carl Mehles+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: Immowelt AG, übermittelt durch news aktuell