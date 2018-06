Dadi Education: Aktienanalyse vom 01.07.2018

In unserer neuen Analyse nehmen wir Dadi Education unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Bildungsdienste". Die Dadi Education-Aktie notierte am 29.06.2018 mit 0,135 HKD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.

Die Aussichten für Dadi Education haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Die Kommunikation über Dadi Education bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Dadi Education-Aktie ein Durchschnitt von 0,74 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,135 HKD (-81,76 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (0,36 HKD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-62,5 Prozent), somit erhält die Dadi Education-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Dadi Education erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.

3. Fundamental: Dadi Education ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Consumer Services) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 450 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 235 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 134,28 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.