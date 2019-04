Dachverband der Betriebskrankenkassen wählt neuen Aufsichtsrat

Berlin (ots) - Sie sind nicht immer einer Meinung, vertretenunterschiedliche Interessen und arbeiten dennoch konstruktiv im Sinneder Betriebskrankenkassen im Aufsichtsrat des Dachverbands derBetriebskrankenkassen (BKK Dachverband) zusammen. Das Gremiumbildeten bislang zehn Kassenchefs sowie jeweils fünf Versicherten-und Arbeitgebervertreter der Selbstverwaltung. "Ich bedanke michausdrücklich bei den bisherigen Mitgliedern für Ihr Engagement, fürsehr guten Input und innovative Ideen und vor allem für die immerkollegiale und vertrauensvolle Zusammenarbeit" sagt Franz Knieps,Vorstand des BKK Dachverbands. Am heutigen Donnerstag hat der BKKDachverband einen neuen Aufsichtsrat gewählt, der nun auf 24Mitglieder aufgestockt wird.Die Vorstände der 76 Mitgliedskassen sowie Versicherten- undArbeitgebervertreter der Selbstverwaltung haben diesen Aufsichtsratgewählt:Selbstverwaltung - ArbeitgebervertreterDohm, Rolf (pronova BKK)Grüll, Michael (BKK VDN)Mayer, Eveline (BKK Pfalz)Ricken, Matthias (Novitas BKK)Ries, Manfred (BKK ProVita)von Reyher, Dietrich (Bosch BKK)Selbstverwaltung - VersichertenvertreterCoors, Jürgen (Daimler BKK)Hamers, Ludger (VIACTIV Krankenkasse)Kirstan, Frank (BKK VBU)Knöpfle, Manfred (BKK Stadt Augsburg)Schoch, Manfred (BMW BKK)Strobel, Andreas (SBK)Vorstände der BetriebskrankenkassenBrücker, Reinhard (VIACTIV Krankenkasse)Flöttmann, Andreas (BKK Diakonie)Fuchs, Gerhard (Audi BKK)Grein, Lars (BKK PwC)Johannwille, Thomas (Bertelsmann BKK)Kaiser, Lutz (pronova BKK)Matkovic, Jürgen (WMF BKK)Plocher, Benjamin (Daimler BKK)Schmalfuß, Iris (R+V BKK)Unterhuber, Hans (SBK)Weinrich, Iris (EY BKK)Wormann, Kathrin (Brandenburgische BKK)Den Aufsichtsratsvorsitz haben derzeit alternierend AndreasStrobel und Dietrich von Reyher inne. Der neu gewählte Aufsichtsratwählt bei der konstituierenden Sitzung am 21. Mai 2019 ihreNachfolger.Ebenfalls neu besetzt wurde der erweiterte Vorstand des BKKDachverbandes. Die Mitglieder und Stellvertreter, die allesamtVorstände der Mitgliedskassen sind, beraten mit dem Vorstand übereine gemeinsame politische Linie.Gewählt wurden:Galle, Andrea (BKK VBU)Gänsler, Siegfried (Die Schwenninger)Gerhard, Jens (BMW BKK)Gittler, Hans-Jörg (BAHN-BKK)Heine, Frank (energie-BKK)Stange-Pfalz, Dagmar (BKK VerbundPlus)Stellvertreter:Brüggemann, Frank (Novitas BKK)Mair, Florian (BKK Stadt Augsburg)Pröbster, Christian (BKK Faber-Castell & Partner)Hübner, Dirc Dr. (TBK)"Ich gratuliere allen Gewählten und freue mich auf eine guteZusammenarbeit in den kommenden drei Jahren", so Franz Knieps. "Wirerleben hoch interessante und politisch bewegte Zeiten und dürfenannehmen, dass der Bundesgesundheitsminister das Tempo nichtzurücknehmen wird. Genau jetzt ist die Stimme derBetriebs-krankenkassen - und explizit die Stimme der Vertreter derSelbstverwaltung - gefragt, um die notwendigen Veränderungen imGesundheitssystem mitzugestalten".Der BKK Dachverband ist die politische Interessenvertretung von 76Betriebskrankenkassen und vier BKK Landesverbänden mit rund zehnMillionen Versicherten.Pressekontakt:BKK Dachverband e.V.Sarah KramerReferentin KommunikationTel.: (030) 2700406-304E-Mail: sarah.kramer@bkk-dv.deOriginal-Content von: BKK Dachverband e.V., übermittelt durch news aktuell