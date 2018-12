Dachstein Salzkammergut knackt Millionenmarke

Bad Goisern (ots) - Mit Besucherlenkung, Digitalisierung und Qualitätsprogrammenmacht die Welterberegion sich fit für die Zukunft.Der Tourismusverband Dachstein Salzkammergut verzeichnete im Tourismusjahr2017/18 erstmals mehr als 1 Million Gästenächtigungen. Nach dem starkenWachstumssprung im Vorjahr übersteigt die Welterberegion die Millionenmarkenoch früher als angenommen. In den kommenden Jahren will sich derTourismusverband auf Qualitätsfragen wie Mobilität, Besucherlenkung und digitaleServicewelten konzentrieren.Im Tourismusjahr 2017/18 besuchten erneut um 13 Prozent mehr Nächtigungsgästedie Ferienregion Dachstein Salzkammergut als noch im Vorjahr. Die Gästestatistikübersschreitet damit erstmals die 1 Millionen Nächtigungsmarke in denWelterbegemeinden Bad Goisern, Gosau, Hallstatt und Obertraun. Mit seinemOutdoor- und Kulturangebot wird das Dachstein Salzkammergut in der Sommersaisonbesonders gerne besucht, aber auch der Winter lockte fast 400.000Übernachtungsgäste auf die Pisten, Loipen und Winterwanderwege. Mehr als dieHälfte der Gäste kommen aus Österreich und Deutschland, gefolgt von Tschechien,China und den Niederlanden.Authentizität als Wert erhalten" Die Entwicklung ist prinzipiell erfreulich, sofern wir die wachsendenBesucherströme gut lenken und hier nicht zum Museum werden ", ist Pamela Binder,Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Inneres Salzkammergut überzeugt. Wie inallen europäischen Kultur-Hotspots, macht sich auch im Dachstein Salzkammergutder wachsende Besucherverkehr bemerkbar. Ein Ende des durch Wohlstand und neueReisefreiheiten ausgelösten Booms ist nicht in Sicht.Hannes Jiricek, seit Juni 2018 Aufsichtsratsvorsitzender des TourismusverbandesInneres Salzkammergut, hat nach sieben Jahren Wachstum die Segel für einentsprechendes Qualitätsprogramm gesetzt: " Es ist wichtig, dass wir intensivmit der Bevölkerung, den Gemeinden und der Wirtschaft kooperieren. Nur gemeinsamkönnen wir das wachsende Interesse aktiv steuern. Als Welterberegion gehörtAuthentizität zu unseren wichtigsten Werten ", so Vorstandsvorsitzender Jiricek,selbst Betreiber eines Hotel-Gasthofes in der Region.Um den Erlebniswert für den Urlaubsgast, die Zukunft der Tourismuswirtschaft unddie Lebensqualität der Bevölkerung gleichermaßen zu sichern, wurde bereits eineReihe von Arbeitgruppen gebildet. Allem voran soll ab 2019 ein Mobilitätskonzeptumgesetzt werden. Darin sind sowohl Lösungen für Gästetransfers, als auch zurBesucherlenkung und Beruhigung des Indivualreiseverkehrs in der Regionberücksichtigt. Im Zweifelsfall müsse man auf nicht konsumierende Tagesgäste zuGunsten der Qualitässicherung verzichten, sagt Tourismusdirektorin PamelaBinder: " Wir möchten weiterhin die Aufenthaltszeiten verlängern, indem wir denErlebniswert für den Gast einmal mehr steigern. Zur Lenkung der Besucherströmekommen dann weitere digitale Lösungen zum Einsatz ", so Binder.Besuchersteuerung muss digital erfolgenVeranstalter und Anbieter in den Märkten will man künftig noch mehr mitselektiven Angeboten ansprechen. Buchungen, Transferservices, Erlebnis- undKulturvermittlung sollen online, mobil, mit modernsten Werkzeugen dargestelltfür 24/7 Gästeservice sorgen. Auch die regionalen Betriebe werden für die neuendigitalen Welten mittels eCoaches und Workshops fit gemacht. Aktuell arbeitetder Verband an einem sprach- und textgesteuerten Chatbot System für Gäste und aneinem Augmented Reality Service. Damit können Besucher vor, während und nach demUrlaub besser gelenkt und die Region entlastet werden.Kontakt:Tourismusverband Inneres SalzkammergutPamela BinderTel.: +43 (0) 6135 8329binder@dachstein-salzkammergut.atwww.dachstein-salzkammergut.atOriginal-Content von: Tourismusverband Inneres Salzkammergut, übermittelt durch news aktuell