Dachschiebefenster von LiDEKO schaffen genussvolle Ausblicke / Völlige Entspannung in der hauseigenen Wellness-Oase: So zieht die natürliche Umgebung in das Komfort-Bad ein (FOTO)

Osnabrück (ots) -Viele Hausbesitzer wünschen sich in ihrer Wohnung einWellness-Bad, das größtmögliche Entspannung und Erholung bietet. Hiernehmen modernste Technik und ausgefeilte Funktionalitäten immer mehrRaum ein: Ob Sauna, XXL-Regendusche oder Aroma- und Lichttherapie undvieles mehr - die Gestaltungsmöglichkeiten sind so vielfältig wie niezuvor.Steigern lässt sich das Wohlergehen im heimischen Spa nur noch,indem die Natur selbst in das Bad einzieht. Hierfür braucht es einereizvolle Umgebung - möglichst fernab der urbanen Hektik - und einenguten PlanEin solches durchdachtes Konzept wurde geradezu beispielhaft beider Renovierung und dem Umbau eines um 1900 errichtetenEinfamilienhauses in Mettingen verwirklicht. Hier nutzten dieBauherren die Chance, das Bad im Dachgeschoss zu einem charmantenWohlfühl-Areal umzugestalten.Ungehinderter Ausblick auf das reizvolle UmlandSie vergrößerten zunächst die Grundfläche auf 18 Quadratmeter undstatteten das Bad unter anderem mit einer Infrarotkabine, einerDampfsauna und -dusche sowie einer Whirlwanne aus. Was den Bewohnernnun noch fehlte, war der ungehinderte Ausblick auf die wunderschöneUmgebung aus Feldern, Wiesen und Wäldern des Tecklenburger Landesdirekt neben ihrem Haus. Denn um das Landleben zu genießen, hattensie lange nach so einem Objekt gesucht und es ihren persönlichenWünschen nach und nach angepasst.So ließen die Bauherren ein Dachschiebefenster von LiDEKOinstallieren, das mit einer Höhe von 2,20 Meter und einer Breite von2,40 Meter großzügige Perspektiven bietet. Für den kompletten Genusswurde unterhalb des großzügig dimensionierten Fensters eineKomfortliege installiert. Von hier aus kann der Blick nach einemVerwöhnprogramm, untermalt mit der Lieblingsmusik der Nutzer,entspannt in die Ferne schweifen.Viel natürliches Tageslicht für ein freundliches AmbienteDie große Glasfront des Dachschiebefensters hellt das Bad mitnatürlichem Tageslicht großzügig auf und trägt zum freundlichenAmbiente bei. Das Dachfenster wurde für dieses Wohnhausmaßgeschneidert und entstammt der Premium-Serie von LiDEKO. Dasbedeutet, dass zwei Fensterflügel beim Öffnen außerhalb des Dachesüber ein hochwertiges Schienensystem nach links und rechts zur Seitegleiten. Bei der Classic-Serie von LiDEKO wird das Dachschiebefensterhingegen nur zu einer Seite hin geöffnet.Das in Mettingen verwendete Premium-Fenster ist 3-fach verglastund beinhaltet Sonnenschutzgläser. Aufgrund der Ausrichtung nachNorden wird das Bad nicht so sehr durch die Sonnenstrahlungaufgeheizt. Deshalb ist eine Markise nicht zwingend notwendig. Langanhaltende Freude am Ausblick ist garantiert: Alle LiDEKO Produktesind auf Schlagregendichtigkeit (DIN EN 1027), Luftdurchlässigkeit(DIN EN 1026) und Widerstand gegen Windlast (DIN EN 12211) durch dasPrüfzentrum für Bauelemente (PfB) aus Rosenheim zertifiziert.Weitere Infos: www.lideko.de

Original-Content von: LiDEKO, übermittelt durch news aktuell