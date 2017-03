DachsGemeinschaft: LichtBlick und SenerTec entwickeln Strom-Community (FOTO)

Hamburg (ots) -Menschen teilen Strom in einer Community. Dieses Zielverwirklichen LichtBlick und SenerTec mit der "DachsGemeinschaft".Dazu haben das Energie- und IT-Unternehmen LichtBlick und EuropasMarktführer für KWK-Anlagen, SenerTec, eine Kooperation vereinbart.Betreiber eines Blockheizkraftwerks vom Typ Dachs können künftiginnerhalb der DachsGemeinschaft Strom liefern und beziehen. DieBlockheizkraftwerke funktionieren nach dem Prinzip derKraft-Wärme-Kopplung (KWK) und erzeugen gleichzeitig Wärme und Strom,was sie besonders effizient und umweltfreundlich macht. Auch weitereDachs-Technologien, wie Brennstoffzellen-Anlagen, können in die"DachsGemeinschaft" aufgenommen werden. LichtBlick bietet mit demSchwarmDirigent® die Plattform, mit der die DachsGemeinschaftrealisiert werden kann."Anders als bei der EEG-geförderten Wind- oder Solarenergie istes heute schon wirtschaftlich sinnvoll und transparent nachweisbar,KWK-Strom über eine Plattform von Kunde A an Kunde B zu liefern. Sokönnen wir mit der DachsGemeinschaft eine echte Strom-Community insLeben rufen. Das ist ein Meilenstein unsererSchwarmEnergie®-Strategie", erläutert Wilfried Gillrath, Co-CEO vonLichtBlick. Sobald die wirtschaftlichen und rechtlichenVoraussetzungen es ermöglichen, will LichtBlick auchCommunity-Angebote für Wind- und Solarstrom entwickeln.Im ersten Schritt bieten SenerTec und LichtBlick denDachs-Besitzern klimaneutrales Ökogas (DachsGas) an, mit dem sich dieDachs-Blockheizkraftwerke noch umweltfreundlicher betreiben lassen,sowie Ökostrom (DachsStrom), mit dem sich der Reststrombedarfabdecken lässt. Dank dieser preiswerten Energietarife amortisiertsich die Anschaffung eines gasbetriebenen Dachs-BHKWs künftig fürHausbesitzer und Gewerbetreibende noch schneller. Im zweiten Schrittkönnen die Dachs-Besitzer dann vom Stromaustausch in der Communityprofitieren. "Sobald ausreichend Anlagenbetreiber teilnehmen,vermarkten wir auch den überschüssigen KWK-Strom der BHKW-Besitzerinnerhalb der DachsGemeinschaft", so Gillrath.Die neuen Angebote der Kooperation von LichtBlick und SenerTecrichten sich an die Betreiber von inzwischen mehr als 35.000Dachs-Anlagen. "Wer sich für die dezentrale Energieerzeugung mit KWKentscheidet, leistet einen aktiven und wichtigen Beitrag zumKlimaschutz. Da ist es nur konsequent, auch auf klimaneutrales Gasals Treibstoff und rein ökologischen Strom für den Restbedarf zusetzen", sagt Michael Boll, Geschäftsführer der SenerTec GmbH. "Mitdem Aufbau eines virtuellen Kraftwerks für die DachsGemeinschaftgehen wir noch einen wichtigen Schritt weiter in RichtungEnergiezukunft."Über LichtBlick:LichtBlick ist ein Energie- und IT-Unternehmen. Über eineMillionen Menschen - die LichtBlicker - vertrauen bereits auf diereine Energie des Pioniers und Marktführers für Ökostrom und Ökogas.Das innovative Unternehmen entwickelt mit dem SchwarmDirigent® dieIT-Plattform der Energiewende zur intelligenten Vernetzungdezentraler Kraftwerke, Speicher und Lasten. LichtBlick beschäftigt500 Mitarbeiter und erzielte 2016 einen Umsatz von rund 670 MillionenEuro. Info: www.lichtblick.dePressekontakt:Frank Krippner, Referent Unternehmenskommunikation, LichtBlick SE,Tel. 040-6360-1485, E-Mail: frank.krippner@lichtblick.deOriginal-Content von: LichtBlick SE, übermittelt durch news aktuell