Dachdeckerverband ist Transferpartner im Kompetenzzentrum Digitales Handwerk

Köln (ots) - Nun ist es amtlich: Der Zentralverband des DeutschenDachdeckerhandwerks (ZVDH) ist offizieller Transferpartner imKompetenzzentrum Digitales Handwerk (KDH). Damit kann derDachdeckerverband seine Innungsbetriebe noch besser unterstützen,wenn es darum geht, wirtschaftliche und technische Potenziale imRahmen der Digitalisierung zu erschließen: Der Verband erhält Zugangzu einer Fülle von Informationen und ist eingebunden in einbundesweit aufgestelltes digitales Netzwerk mit ganzunterschiedlichen Partnern.Digitales DachdeckerhandwerkAuf der Wunschliste der Dachdecker stehen Drohnen mit einemintegrierten Kalkulationsprogramm und Angebotserstellung ganz oben,gefolgt von Apps zur Gefährdungsanalyse und Zeiterfassung. Aktivgenutzt werden bereits Online-Bestellsysteme, digitale Kunden- undBauakten sowie digitale Tools zur Abrechnung. Dies ergab eineUmfrage, die der Verband Mitte des Jahres unter seinen rund 7.000Mitgliedsbetrieben durchführte. ZVDH-Vizepräsident Michael Zimmermannerläutert: "Die Antworten der Dachdeckerbetriebe zeigen aber auch,dass eine große Unsicherheit beim Einsatz der neuen Technologienherrscht: Man fürchtet hohe Kosten, mehr Zeitaufwand bei schwereinschätzbarem Nutzen und sieht Probleme beim Datenschutz. Hierwollen wir die Betriebe mit praxistauglichen Instrumentenunterstützen und Ängste nehmen. Daher freuen wir uns, als Partner imKompetenzzentrum Digitales Handwerk auf ein bundesweites Netzwerkzugreifen zu können, das unseren Innungsbetrieben zugute kommt, zumBeispiel bei der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten im eigenenBetrieb."Kompetenzzentrum Digitales HandwerkDas Handwerk ist mit mehr als einer Million Betrieben einzentraler Teil der deutschen Wirtschaft. Die ausgeprägteKundenorientierung spiegelt sich auch in maßgeschneidertenhandwerklichen Produkten und ergänzenden Dienstleistungen wider.Durch den digitalen Wandel wird es allerdings nun zunehmend auch derIndustrie ermöglicht, Produkte und Dienstleistungen kundenindividuellzu fertigen und somit klassische Marktsegmente des Handwerks zubedienen. Das Handwerk gerät daher unter steigenden Wettbewerbsdruck.Zimmermann ergänzt: "Daher wollen wir unsere Betriebe fit machen,damit sie auch künftig am Markt bestehen können. Und wir wollen dieDigitalisierung aktiv mitgestalten und nicht zum Werkzeug derselbenwerden. Die Frage ist ja nicht, ob iPad oder Schieferhammer, sondernwie beides zusammengeht." Das Kompetenzzentrum Digitales Handwerk(KDH) unterstützt den handwerklichen Mittelstand bei der digitalenTransformation. Es liefert Entscheidungsträgern und Experten desHandwerks Informationen sowie Qualifikationsangebote undPraxisbeispiele, die in fünf sogenannten Schaufenstern an fünfStandorten bundesweit gezeigt werden. https://handwerkdigital.deÜber den ZVDHDer Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e. V. (ZVDH)ist ein Arbeitgeberverband. Er vertritt die gemeinsamen fachlichen,wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Interessen desDachdeckerhandwerks mit rund 15.400 Dachdeckerbetrieben, die einenJahres-Umsatz von über neun Milliarden Euro erwirtschaften. Der ZVDHerstellt Fachregeln, Richtlinien und Arbeitshinweise für das gesamteTätigkeitsgebiet und arbeitet in zahlreichen Gremien - auf nationalerwie europäischer Ebene - mit. Unmittelbare Mitglieder des ZVDH sindalle Landesinnungsverbände und Landesinnungen des Dachdeckerhandwerksin Deutschland. Der ZVDH schließt Tarifverträge ab und koordiniertdie gesamtberufsständische Öffentlichkeitsarbeit.Pressekontakt:DEUTSCHES DACHDECKERHANDWERKZentralverbandClaudia BüttnerBereichsleiterin PresseFritz-Reuter-Str. 1 // 50968 KölnTel.: 0221-398038-12Fax: 0221-398038-512E-Mail: cbuettner@dachdecker.dewww.dachdecker.deOriginal-Content von: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks ZVDH, übermittelt durch news aktuell