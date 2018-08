Dachdeckerverband ist Sonnenschutz-Partner

Köln (ots) - Erfreulicherweise sinkt insgesamt die Zahl derArbeitsunfälle und Berufskrankheiten; allerdings gilt dies nicht fürweißen Hautkrebs (Plattenepithelkarzinom). Durch UV-Strahlungausgelöste Hauttumore waren 2017 die am häufigsten angezeigteBerufskrankheit der Beschäftigen am Bau: Rund 2.800 neueVerdachtsfälle meldete die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BGBAU). Dachdecker und Dachdeckerinnen sind durch ihre Arbeit im Freienbesonders von den UV-Strahlen betroffen. Der jährliche Wert derStrahlenbelastung liegt für diese Berufsgruppe bei 444 SED(Standard-Erythem-Dosis). Ein SED reicht aus, um beim Hauttyp 1(helle Haut, rötliches Haar) Sonnenbrand auszulösen. Daher liegt esdem Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) amHerzen, verstärkt über die Gefahren durch UV-Strahlung aufzuklärenund die Präventionsarbeit auszubauen. So hat der ZVDH gemeinsam mitanderen betroffenen Verbänden, der BG BAU sowie derIndustriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) eineSozialpartnervereinbarung "Umgang mit UV-Strahlung bei Tätigkeiten imFreien" getroffen, die seit dem 1. Juli 2018 gilt.Sonnenschutz muss selbstverständlich werdenDer ZVDH will mit dieser Vereinbarung vor allem innerhalb derBerufsorganisation bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern das Bewusstseinfür die Thematik schärfen. ZVDH-Hauptgeschäftsführer Ulrich Marxdazu: "Wir stellen leider immer wieder fest, dass die Problematiknoch nicht in den Köpfen angekommen ist. Die Schäden durchUV-Strahlung sind enorm und gerade Dachdecker und Dachdeckerinnengehören zu den besonders gefährdeten Personen. Mit unsererSonnenschutz-Partnerschaft wollen wir aufklären und ein Bewusstseinschaffen für die Folgen der UV-Strahlung. Zudem wollen wir eineUV-Schutz-Kultur bei Arbeitnehmern und Arbeitgebern in Gang setzen.Gerade auch in Zeiten mit deutlich längeren Hitzeperioden ist eineumfassende Aufklärung dringend notwendig. Durch die Partnerschafthaben wir mehr Möglichkeiten, das Thema breit zu streuen. Zudem solleine gemeinsame Arbeitsgruppe der Beteiligten bei der Umsetzung derZiele helfen."Bild: Tipps zum Sonnenschutz: http://bit.ly/bg-bau-sonnenschutz(Quelle: Thomas Lucks // BG BAU)Pressekontakt:DEUTSCHES DACHDECKERHANDWERKZentralverbandClaudia BüttnerBereichsleiterin PresseZentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH)Fritz-Reuter-Str. 1 // 50968 KölnTel. 0221-398038-12 // Fax 0221-398038-512E-Mail cbuettner@dachdecker.dewww.dachdecker.de //www.dachdeckerdeinberuf.deOriginal-Content von: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks ZVDH, übermittelt durch news aktuell