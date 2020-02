Dachdeckerverband: Präsident Dirk Bollwerk und Vizepräsident Michael Zimmermann im Amt bestätigt

Köln (ots) - Gleich zwei Wahlen standen für den Zentralverband des DeutschenDachdeckerhandwerks (ZVDH) an: Sowohl Präsident Dirk Bollwerk als auchVizepräsident Michael Zimmermann wurden letzte Woche wiedergewählt und beidekonnten sich über ein außerordentlich erfolgreiches Wahlergebnis freuen: DirkBollwerk (49) wurde mit 96,3 Prozent der Stimmen als ZVDH-Präsidentwiedergewählt und Michael Zimmermann (53) wurde als ZVDH-Vizepräsident ebenfallsim Amt bestätigt und konnte 98,9 Prozent aller Stimmen auf sich vereinigen.Beide sind nun wieder für drei Jahre im Amt. Die Wahl fand am 30. Januar auf derDelegiertenversammlung des Dachdecker-Verbands im Rahmen der Messe DACH+HOLZInternational 2020 in Stuttgart statt.Statement Dirk BollwerkDachdecker,- Klempner- und Zimmerermeister Dirk Bollwerk führt seit 1993 denDachdeckerbetrieb Joh. Bollwerk Bedachungen GmbH im niederrheinischenRees-Haldern. 1994 qualifizierte er sich weiter zum Betriebswirt im Handwerk.Neben Ideen, um den Fachkräfte- und Nachwuchsmangel zu begegnen, ist vor allemstolz darauf, dass sich Dachdecker als Klimaschützer einen Namen machen. Auchdie Steigerung der Frauenquote im Dachdeckerhandwerk ist für Bollwerk einwichtiges Anliegen. "Ich freue mich außerordentlich über die Wiederwahl undwerde mich auch in den nächsten drei Jahren mit aller Kraft für die Belange desDachdeckerhandwerks einsetzen - auf allen Ebenen. Wir haben ein erfolgreichesJahr mit guten Umsätzen hinter uns. Wir konnten neue Fachkräfte gewinnen undmehr junge Menschen für eine Ausbildung begeistern als im Vorjahr. Darauf könnenwir stolz sein. Ich werde alles dafür tun, damit das so bleibt."Statement Michael ZimmermannDachdeckermeister Michael Zimmermann führt mit seinem Sohn den Dachdeckerbetriebin Ockenheim. Das 20-köpfige Team der Firma Zimmermann blickt auf eineFirmengeschichte von mehr als 25 Jahren zurück. "Ich freue mich sehr über dieWiederwahl und bedanke mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen. DasDachdeckerhandwerk wird immer komplexer: Unsere Betriebe müssen sich mittechnischen Neuerungen wie Drohnen, VR-Brillen und digitaler Dokumentationvertraut machen. Aber auch die Fachtechnik im Dachdeckerhandwerk istVeränderungen unterworfen, die das Handwerk anspruchsvoller, und damit manchesMal auch komplizierter machen. Mein Ziel ist es, die Betriebe zu unterstützen,damit bei allen Neuerungen Zeit fürs Wesentliche bleibt: Den Menschen ein Dachüber den Kopf zu geben."Bild ZVDH-Präsident Dirk Bollwerk (Quelle: ZVDH)http://bit.ly/Bollwerk-ZVDHBild ZVDH-Vizepräsident Michael Zimmermannhttp://bit.ly/Michael-Zimmermann (Quelle: ZVDH)Pressekontakt:DEUTSCHES DACHDECKERHANDWERKZentralverbandClaudia BüttnerBereichsleiterin PresseZentralverband des Deutschen DachdeckerhandwerksFritz-Reuter-Str. 1 // 50968 KölnTel. 0221-398038-12Fax 0221-398038-512E-Mail cbuettner@dachdecker.dewww.dachdecker.de // www.dachdeckerdeinberuf.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/115513/4510996OTS: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks ZVDHOriginal-Content von: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks ZVDH, übermittelt durch news aktuell