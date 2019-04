Dachdecker ja klar, Studenten nein? / Berufsunfähigkeitsversicherung - Das sollte jeder Studierende wissen (FOTO)

Frankfurt (ots) -Jung und gesund - warum also gegen Arbeitsunfähigkeit absichern?Ist das nicht übertrieben? Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG)macht den Faktencheck:1. Sind Akademiker mental gefährdeter?Nicht zwangsläufig. Berufsunfähig zu werden kann jeden treffen -unabhängig von Profession oder Alter. Aber: Die häufigsten Ursachendafür sind nicht etwa der kaputte Rücken oder ein Unfall, sondernpsychische Erkrankungen wie Burnout oder Depressionen. Und dasbetrifft eben oft auch "Kopfarbeiter".2. Sichert nicht der Staat die Studierenden ab?Nein, Studenten sind nicht gegen Berufsunfähigkeit abgesichert.Anspruch auf eine staatliche Erwerbsminderungsrente haben nurVersicherte, die innerhalb der letzten fünf Jahre vor derBerufsunfähigkeit insgesamt drei Jahre Beiträge in die gesetzlicheRentenversicherung eingezahlt haben. Und selbst dann fällt die Summein der Regel erschreckend gering aus. Heißt: Studierende müssen sichfür den Ernstfall selbst absichern, da sie keinen Anspruch aufstaatliche Erwerbsminderungsrente haben.3. Jetzt schon?Ja - je früher, desto besser. Denn der Versicherungsbeitragrichtet sich auch nach Eintrittsalter und Gesundheitszustand. JungeErwachsene profitieren von sehr niedrigen Beiträgen, sodass dieVersicherung auch mit wenig Geld auf dem Konto bezahlbar ist.Zusatztipp der DVAG: Anders als bei anderen Versicherungen gilt hier"einmal versichert - immer versichert". Ändert sich dieBerufstätigkeit oder kommt ein riskantes Hobby dazu, werden trotzdemkeine höheren Beiträge fällig.Hinzu kommt: Nach wie vor unterschätzen die allermeisten dasRisiko grundlegend. Jeder vierte Arbeitnehmer wird im Laufe seinesBerufslebens berufsunfähig. Umso wichtiger also, sich über das ThemaAbsicherung einfach mal in einem persönlichen Gespräch mit einemVermögensberater ganz unverbindlich schlau zu machen.Über die Deutsche Vermögensberatung GruppeMit rund 5.000 Direktionen und Geschäftsstellen betreut dieDeutsche Vermögensberatung Unternehmensgruppe über 8 Mio. Kunden zuden Themen Finanzen, Vorsorge und Absicherung. Die DVAG istDeutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Sie bietetumfassende und branchenübergreifende Allfinanzberatung für breiteBevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz "Vermögensaufbaufür jeden!". Aktuelle Informationen und Unternehmensnachrichtenfinden Sie unter www.dvag.dePressekontakt:Ihre Deutsche VermögensberatungWilhelm-Leuschner-Straße 2460329 FrankfurtT: 069-2384-127F: 069-2384-867E: pressemeldung@dvag-presseservice.dewww.dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuell