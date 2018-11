Dachdecker: Schlichterspruch von Sozialpartnern angenommen

Köln (ots) - Am 22. November 2018 haben sowohl der Zentralverbanddes Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) als auch dieIndustriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) denSchlichterspruch vom 6. November 2018 fristgerecht nach intensiveninternen Diskussionen angenommen. Nach zwei ergebnislosenVerhandlungsrunden im Bereich der Lohn- und Gehaltstarifverträge fürdas Dachdeckerhandwerk, verständigten sich beide Seiten auf einSchlichtungsverfahren. Dies fand mit Vertretern beider Sozialpartneram 5. November 2018 in Frankfurt statt. Als Schlichter hatten sichbeide Seiten auf Garrelt Duin, ehemaliger Wirtschaftsminister inNordrhein-Westfalen, geeinigt.Schlichtungsergebnis im ÜberblickDie bisherigen Löhne und Gehälter gelten vom 1. August bis 30.November 2018 unverändert und steigen dann ab dem 1. Dezember 2018 um2,7 Prozent und ab dem 1. Oktober 2019 um 2,9 Prozent. DieAusbildungsvergütungen steigen in allen Ausbildungsjahren ab dem 1.Dezember 2018 um monatlich 80 Euro, ab dem 1. September 2019 ummonatlich 30 Euro. Mit der April-Abrechnung 2019 erhalten gewerblicheMitarbeiter in Dachdeckerbetrieben, die bereits Mitglied der IG BAUsind, eine Einmalzahlung von 360 Euro. Die Gesamtlaufzeit der Lohn-und Gehaltstarifverträge beträgt 26 Monate, also bis zum 30.September 2020. Weiterhin werden die allgemeinverbindlichenErstattungsleistungen durch die Sozialkassen des Dachdeckerhandwerks(SOKA-DACH) an Ausbildungsbetriebe um zwei Monatsvergütungen imersten Lehrjahr (7 statt bisher 5) und um zwei Monatsvergütungen imzweiten Lehrjahr (5 statt bisher 3) ab dem 01. Januar 2019 erhöht.Gesenkt wird darüber hinaus der SOKA-Beitrag für die Berufsbildung um0,3 Prozentpunkte auf 2,0 % der Bruttolohnsumme.Gutes Ergebnis für die Nachwuchssuche"Nach 13 Stunden Verhandlungsmarathon hat Schlichter Garrelt Duinein Ergebnis vorgelegt, mit dem beide Parteien leben können.Schwierig war es, der Gewerkschaft zu verdeutlichen, dass der Bauzwar boomt, aber beileibe nicht alle Dachdeckerbetriebe davonprofitieren, denn verkürzt gesagt: jedes Hochhaus hat nur ein Dach",erklärt ZVDH-Präsident Dirk Bollwerk als Verhandlungsführer aufArbeitgeberseite. "Das Ergebnis wird gerade für die kleinen Betriebemit bis zu fünf Mitarbeitern zum Kraftakt werden, und die stellenimmerhin die deutliche Mehrheit im Dachdeckerhandwerk dar. Mehr Geldfür die Auszubildenden über alle drei Lehrjahre hinweg sehen wirpositiv, denn das hilft den Betrieben, die ausbilden wollen unddringend Nachwuchs suchen. Es war uns klar, dass wir hier noch mehrtun müssen, um attraktiv zu bleiben. Positiv für dieAusbildungsbetriebe sind dabei auch die deutlich erhöhten Zuschüssezur Ausbildung", führt Bollwerk aus.Über den ZVDHDer Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e. V. (ZVDH)ist ein Arbeitgeberverband. Er vertritt die gemeinsamen fachlichen,wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Interessen desDachdeckerhandwerks mit rund 15.400 Dachdeckerbetrieben, fast 100.00Mitarbeitern und einem Jahres-Umsatz von über neun Milliarden Euro.Der ZVDH erstellt Fachregeln, Richtlinien und Arbeitshinweise für dasgesamte Tätigkeitsgebiet und arbeitet in zahlreichen Gremien mit -auf nationaler wie europäischer Ebene. Der ZVDH schließtTarifverträge ab und koordiniert die gesamtberufsständischeÖffentlichkeitsarbeit. Er ist gemeinsam mit Holzbau Deutschland -Bund Deutscher Zimmermeister im Zentralverband des DeutschenBaugewerbes - ideeller Träger der führenden Branchenmesse DACH+HOLZInternational, die im zweijährigen Rhythmus abwechselnd in Köln undStuttgart stattfindet.Pressekontakt:DEUTSCHES DACHDECKERHANDWERKZentralverbandClaudia BüttnerBereichsleiterin PresseZentralverband des Deutschen DachdeckerhandwerksFritz-Reuter-Str. 1 // 50968 KölnTel.: 0221-398038-12Fax: 0221-398038-512E-Mail: cbuettner@dachdecker.dewww.dachdecker.deOriginal-Content von: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks ZVDH, übermittelt durch news aktuell