Dach-Praxis 2019 wieder auf Tour (FOTO)

Schwetzingen (ots) -Aktuelles Sanierungswissen für Dach-Profis - Für MeisterschülergünstigerWo kommt es beim Sanieren von Dächern immer wieder zu Problemenund wie lassen sich dafür praxistaugliche, technisch aktuelleLösungen planen und umsetzen? Fragen wie diese beantwortet auch 2019wieder das Referenten-Team der beliebten Dach-Praxis-Kombischulungen.In den eintägigen Veranstaltungen lernen Ausführende, Planer undEnergieberater Details rund um die Dachsanierung von außen. ImNovember 2019 macht die Dach-Praxis-Tour Station in Bocholt,Rendsburg, Rostock und Blaubeuren bei Ulm. Anmelden kann man sichschon jetzt unter dach-praxis.de. Dabei gibt es erstmalig eineVergünstigung für Meisterschüler.Dach-Praxis-Profiveranstaltungen vermitteln Wissen durch einen engverzahnten Mix aus Fachvorträgen und Praxis-Schulungen am 1:1-Modell.Damit jeder Teilnehmer alle Detaillösungen genau mitbekommt, wirdgefilmt und live auf eine große Leinwand übertragen. Auchindividuelle Problemstellungen der Seminarteilnehmer werden behandelt- schließlich stehen selbst erfahrene Dach-Profis bei Sanierungenimmer wieder vor neuen Fragen, weil kein Dach dem anderen exaktgleicht.Aus Erfahrung lernenZusätzlich richtet die 2019er-Tour ihr Augenmerk auf realeBeispiele von der Baustelle. Damit zielen die Veranstalterinsbesondere auf Handwerker, die hier von Erfahrungberichten aus demKollegenblickwinkel profitieren können.Für die Kombischulungen bringen vier Unternehmen ihr Know-howzusammen: pro clima als Spezialist für Systeme zur Luftdichtung innenund Winddichtung außen, der Dämmstoffhersteller Gutex,Dachflächenfensterproduzent Roto und Dachziegelhersteller Nelskamp.Dadurch entsteht ein gewerkeübergreifendes Bild einer Dachsanierungnach aktuellem Stand der Technik - vom Luftdichtheitskonzept bis zurEindeckung. Bei der letzten Tour besuchten rund 400 Verarbeiter,Planer, Händler, Energieberater und Gutachter die Schulungen - einigevon ihnen schon zum wiederholten Mal.Die Dach-Praxis-Tour 2019 macht Halt am:- Dienstag, den 5. November 2019 in Bocholt, Hotel Residenz- Donnerstag, den 7. November 2019 in Rendsburg, Convent Garten- Donnerstag, den 14. November 2019 in Blaubeuren bei Ulm,TagungszentrumBis einschließlich 7. Oktober 2019 gilt ein Online-Frühbucherpreisvon 89 Euro (danach 99 Euro), bei Anmeldungen per Fax, E-Mail, Postusw. werden 119 Euro Teilnahmegebühr fällig. Meisterschüler zahlenbei Online-Anmeldung nur 59 Euro (gegen einen entsprechendenNachweis). Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.