"Da wir eine Luxusmarke sind ist der Stil des Hauses ein besonderer Kaufgrund für unsere Kunden" (AUDIO)

Stuttgart (ots) -Exklusiv-Interview mit Daimler-Chefdesigner Gorden Wagener beiminternationalen Presse-Workshop im Mercedes-Benz Designzentrum inSindelfingen EXKLUSIV-INTERVIEWAnmoderation:Für Designer muss gutes Design zugleich "hot" und "cool" sein. Dasist eine wichtige Erkenntnis, die Automobiljournalisten aus derganzen Welt dieser Tage aus Sindelfingen mitgenommen haben. Einen Taglang bekamen sie Einblick in den vermutlich geheimsten Bereich einesAutomobilunternehmens. Um den betreten zu können wurden Handy-Camsabgeklebt, Laptop-Kameras ebenfalls, damit keinerlei Bilder aus demDesign-Center von Mercedes-Benz nach außen gelangen konnten. StattFotos gab es von Mercedes-Design-Chef Gorden Wagener und seinenKollegen dafür jede Menge handfeste Informationen. Wie entsteht dasDesign eines Mercedes? Was beeinflusst die Philosophie? Welcheeinzelnen Schritte sind nötig, um von einer Skizze zum fertigenModell zu gelangen? Dass das Design große Bedeutung für dieKaufentscheidung beim Auto hat, wurde erst vor wenigen Tagen in einergroßen Studie bestätigt. Entsprechenden Stellenwert wird darauf beiMercedes-Benz gelegt. Als Gorden Wagener im November letzten Jahresdie Funktion des Chief Design Officer der Daimler AG übertragenwurde, sagte Daimler-Chef Dr. Dieter Zetsche: "Gutes Design vereintFunktion mit Faszination und gibt Markenwerten eine unverwechselbareForm. Der weltweite Absatzerfolg unserer Fahrzeuge basiertletztendlich auch auf ihrem herausragenden Design." Wir haben unsbeim Workshop mit Gorden Wagener unterhalten:1. Frage: Herr Wagener, wie wichtig ist das Thema "Design" fürMercedes-Benz?Das Thema Design ist sehr wichtig bei Mercedes-Benz. Vor allemweil wir eine Luxusmarke sind, ist natürlich der Stil des Hauses einbesonderer Kaufaspekt für unsere Kunden. Wir sind eine Marke desmodernen Luxus und ich möchte behaupten, wir sind gerade führend, mitdem was wir im Design machen. (0:17)2. Frage: In Ihrer Design-Philosophie fällt immer wieder dasStichwort "sinnliche Klarheit". Was verstehen Sie darunter?Ja das sind die zwei Pole der DNA, also sozusagen des Gen-Poolsunseres Unternehmens. Sogar wenn man soweit zurückschaut zu GottliebDaimler und Carl Benz - da hatten wir eine sehr emotionale Firma mitMercedes und eine sehr intelligente mit Benz, die sich dann 1926vereint haben. Und seitdem ist es das, was Mercedes-Benz ausmacht,unsere Identität. Wir inszenieren das über sinnliche Klarheit, alsoSinnlichkeit und Schönheit auf der einen Seite. Sex-Appeal wenn manso will. Das ist das, was uns gerade so erfolgreich macht, dassunsere Autos so schön im Sinne eines menschlichen Schönheitsidealssind. Und auf der anderen Seite sind sie sehr klar, sehr modern undsehr Hightech. Es sind genau diese Gegensätze, die unsere Philosophieausmacht. Die Autos sind hot and cool: Schön, sinnlich,begehrenswert. Und eben cool: neu, unerwartet und auch supertechnisch. (1:03)3. Frage: In Ihrem Design-Bereich sind 600 Mitarbeiterbeschäftigt. Aber die befassen sich nicht nur mit dem Design vonPkw...Daimler ist ja auch größter Nutzfahrzeughersteller mit allenMarken, die wir hier haben: Mercedes-Trucks, Freightliner WesternStar in den USA, Fuso Trucks of Asia zu denen auch Bharat-Benzgehört. Von daher haben wir auch ein großes Designer-Netzwerk mitunseren weltweiten Studios genau in diesen Märkten. Und dann habenwir noch die Vans mit einer tollen V-Klasse - der erfolgreichste Vanin diesem Segment - dem erfolgreichen Sprinter und neuerdings demPickup. Also das ist ein tolles Portfolio mit unterschiedlichenProdukten, die wir sehr anspruchsvoll nach allen Kriteriendurchgestalten. Und gerade die Faktoren "vernetzt", "autonom" und"elektrisch" sind im Nutzfahrzeugbereich vielleicht noch progressiverals im Pkw-Bereich. Und von daher ist es eine spannende Sache, dasganze Spektrum all der Möglichkeiten zu haben. (1:11)4. Frage: Design ist vielleicht das entschiedenste Kriterium fürden Kauf eines Autos, wie aber verhält es sich beim Lkw?Design ist nach allen Marktforschungsuntersuchungen der wichtigsteKaufgrund für die Kunden. Das gilt generell, und bei Luxusmarkennatürlich nochmal viel mehr. Bei den Nutzfahrzeugen spielen für dieSpediteure natürlich viele rationale Gründe im Vordergrund.Allerdings wandelt sich die Welt gerade, man hat es bei den letztenStudien gesehen, die wir bei der Nutzfahrzeug-IAA gezeigt haben, dasswir genau die Design-Sprache aus dem Pkw-Bereich in dieNutzfahrzeugwelt übertragen. Das ist im Grunde das erste Mal, dass soetwas passiert, das zeigt auch, welcher Anspruch jetzt auch in dieCommercial-Welt kommt. Und natürlich wollen wir auch da weiterführend bleiben und auch durch Design die Sache voran bringen. Undgutes Design ist ja nicht nur, wie es aussieht, sondern natürlichauch wie es funktioniert, wie die Konzepte sind, wie alles vernetztist. Design heute ist ja ein 360 Grad-Begriff, der weit überFahrzeuggestaltung hinausgeht. (1:15)5. Frage: Sie verantworten in Ihrem Bereich auch "Mercedes-BenzStyle" und haben eine Yacht entworfen. Was unterscheidet "Ihre" Yachtvon anderen Luxusyachten?Mercedes-Benz Style haben wir ins Leben gerufen, um uns holistisch360 Grad als Luxusfirma zu positionieren und eine komplette Welteines modernen Luxus zu schaffen. Mit Helikopter, mit Boot, mitMöbeln, mit Accessoires - aber immer nur ausgewähltenLuxusgegenständen. Und in dem Zuge ist auch die Mercedes-Benz StyleYacht von Silver Arrows Marines entstanden. Ein sehr revolutionäres,radikales Bootsdesign. Zum ersten Mal hat jemand, also wir, eineautomotive Designsprache auf ein Boot übertragen, was das Boot extremfuturistisch aussehen lässt. Sehr einzigartig, es ist wirklich einSilberpfeil der Meere. Und es gibt ja im Design immer so disruptiveMomente. Unsere Yacht ist da mit Sicherheit ein weiterer Meilenstein.(0:56)6. Frage: Herr Wagener, worin besteht die größte Herausforderung,wenn Sie ein neues Modell entwickeln?Wenn wir anfangen, dann machen wir nicht nur ein Modell, sondernes sind immer Fahrzeugarchitekturen, die wir zunächst definieren.Zunächst muss man das Haus richtig bauen. Diese Architekturen gehensehr weit in Richtung Zukunft, hier gehen wir weit über das Jahr 2030hinaus. Wir müssen sicherstellen, dass die Architekturen alleVarianten abbilden können und dass alles perfekt am richtigen Platzist. Proportionen sind das Wichtigste im Design, gerade wenn manSachen herausnehmen will. Wir sagen immer: "If you like it, take aline off. If you still like it, take another line off". Es ist füruns der anspruchsvollere Ansatz das zu tun. Es ist auch schwieriger,aber dafür muss die Proportion perfekt sein, die uns erlaubt ein Autoohne jegliche Linien zu machen, wie zum Beispiel bei unserem neuenE-Klasse Coupé, das wir gerade präsentiert haben. (0:45)7. Frage: Sie haben gerade betont, dass sie beim Design bis insJahr 2030 vorausdenken. Wie schaffen Sie das?Als Designer lebt man in der Zukunft. Wenn man hier in unsereheiligen Hallen, die sehr verschlossen sind, rein kommt, dann mussman seine Uhr mindesten fünf bis zehn Jahre vordrehen. Bei normalenProduktionsautos sind wir fünf Jahre vor dem Markt, bei Studien zehnund bei Architekturen 15 Jahre. Von daher ist die Zukunft unserGeschäft. Wir sind hier wirklich in einer anderen Zeitzone, wir lebenden Geschmack des Marktes vorweg und probieren ihn aus. Natürlichmuss man auch visionär sein, muss tolle Ideen haben und muss sichauch ständig hinterfragen, weil wir keine Glaskugel haben, aber wirkönnen schon die Zukunft mitgestalten. (0:37)8. Frage: Wie beeinflussen neue Trends, wie das autonome oderelektrische Fahren ihre Designphilosophie?Die Faktoren autonomes und elektrisches Fahren werden das Auto inden nächsten 15 Jahren mehr ändern, als in den letzten 50. Wie sehr,haben wir mit unserer Studie "F015 - Luxury in Motion" gezeigt, diewir vor zwei Jahren in Las Vegas präsentiert haben. Dort hat einelektrischer Drivetrain ein ganz anderes Fahrzeug-Layout ermöglicht,dass man die Räder an die Ecken schiebt um viel Platz für dieBatterien und den Livingspace zu haben. Ein Auto, das elektrisch,autonom durch die Gegend fährt, kann der berühmte "Dritte Platz- derThird Place" sein, also nicht zu Hause und nicht bei der Arbeit,sondern, wenn das Auto autonom fährt, dass ich dort die Zeit alsWohnraum, Office oder als Lounge nutzen kann. Das war schon ein sehrradikaler Ansatz, der für uns den Endpunkt des autonomen,elektrischen Fahrens darstellt. Mal schauen wann wir da sind, damalshaben wir gesagt im Jahr 2030. (0:57)9. Frage: Wie mutig dürfen Sie als Designer und Teil einer ganzgroßen Entwicklungsabteilung sein?Als Chefdesigner von Daimler verstehe ich mich natürlich alsInnovator im Unternehmen, das ist unser Selbstverständnis alsDesigner. Wir kommen mit großen Innovationen, von neuenFahrzeugideen, bis hin zu kleinsten und digitalen Innovationen.Innovation ist unser Geschäft. (0:19)10. Frage: Herr Wagener, was treibt Sie persönlich an, wo bekommenSie ihre Inspiration her?Inspiration ist überall, sie ist auch in diesem Büro amSchreibtisch, sie ist aber auch auf der ganzen Welt. Es ist wichtigviel rum zu kommen, in Asien und den USA viele neue Einflüsse zusammeln. Das Schlimmste ist, wenn man vor dem Designobjekt steht undsteht und steht und nicht weg geht, dann verliert man seine Distanzund seine Kritikfähigkeit und man sieht die Fehler auch nicht mehr.Deshalb ist es wichtig irgendwo hinzugehen. Dafür haben wir diesesglobale Netzwerk an Studios in Truck und Pkw. Das wichtigste ist,dass man in Bewegung bleibt. (0:32)AbmoderationDaimler-Chefdesigner Gorden Wagener im Exklusiv-Interview. Er hatAutojournalisten aus der ganzen Welt einen Tag lang im Mercedes-BenzDesignzentrum in Sindelfingen die Möglichkeit gegeben, hautnah zuerleben, wie exklusives Design einer Luxusmarke entsteht. Höhepunktwar die Präsentation der Skulptur "Aesthetcs A", die einen Ausblickauf das Design der zukünftigen Kompaktklasse gibt.