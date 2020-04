"Da kommst Du nie drauf!" - ZDF-Rateshow mit Johannes B. Kerner (FOTO)

Mainz (ots) - Kuriose und überraschende Fragen: In der ZDF-Rateshow "Da kommst Du nie drauf!" mit Johannes B. Kerner am Samstag, 25. April 2020, 20.15 Uhr, liefern sich prominente Teams einen unterhaltsamen Wettkampf beim Raten und Beantworten.In der großen Samstagabend-Show spielen vier prominente Rateteams in einer Vorrunde und einem Finale um den Sieg. Diesmal sind Christoph Maria Herbst, Eva Padberg, Paul Panzer, Bülent Ceylan, Henning Baum, Olivia Jones, Janine Kunze, Leonard Lansink, Axel Milberg, Pamela Reif, Olaf Schubert und Sonja Zietlow mit dabei. Bei den kuriosen Fragen ist ihre Kreativität gefragt.Die angeregten Diskussionen und witzigen Spekulationen der Prominenten über die richtige Antwort versprechen launig und unterhaltsam zu werden, und die Auflösung entspricht dem Motto: "Da kommst Du nie drauf!"Eine weitere Folge "Da kommst Du nie drauf!" ist am Mittwoch, 29. April 2020, um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen. Dann empfängt Johannes B. Kerner Laura Wontorra, Giovanni Zarrella, Judith Rakers, Ross Antony, Jan Hofer und Matze Knop zum unterhaltsamen Wettkampf im Studio.Am Mittwoch, 13. Mai 2020, 20.15 Uhr, begrüßt Johannes B. Kerner unter anderen Horst Lichter, Hans Sigl, Carolin Kebekus, Riccardo Simonetti und Wotan Wilke Möhring.Die Sendungen wurden unter Sicherheitsvorkehrungen produziert, die den aktuellen Empfehlungen zum Umgang mit dem Coronavirus entsprechen.Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über die ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/dakommstduniedraufPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/da-kommst-du-nie-drauf/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4576409OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell