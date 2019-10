Da ist Musik drin! Joko & Klaas müssen eigenen ProSieben-Song produzieren / ProSieben ist Marktführer am Dienstag (FOTO)

Unterföhring (ots) -ProSieben siegt gegen Joko & Klaas und schlägt jetzt andere Tönean! Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf müssen sich nach derverlorenen Ausgabe "Joko & Klaas gegen ProSieben" am Dienstagabendjetzt ganz in den Dienst ihres Arbeitgebers stellen. Für ProSiebenmüssen die beiden Angestellten jetzt eine Lobeshymne auf ihren Senderproduzieren - vom Text über Gesang bis zum fertigen Musikvideo. Diemusikalische Videopremiere ist bereits am kommenden Freitag, ab 17:00Uhr live bei "taff" zu sehen, gleichzeitig wird das besondereMusikvideo auf allen ProSieben Online- und Social-Plattformenveröffentlicht.Bis zur nächsten Folge "Joko & Klaas gegen ProSieben" (Dienstag,20:15 Uhr) wird der Song außerdem in Form von Kurz-Elementen(Werbetrenner, Station-IDs) in das ProSieben-Programm integriert."Joko & Klaas gegen ProSieben" bleibt weiter stark und machtProSieben am Dienstag zum Marktführer mit 10,8 Prozent (14-49 J.). Inder ProSieben Relevanz-Zielgruppe (14-39 J.) dominiert "Joko & Klaasgegen ProSieben" mit 17,1 Prozent Marktanteil die Prime Time.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:16.10.2019 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 89 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionJürgen MorgenrothTel. +49 89 9507-1129Juergen_Aloisius.Morgenroth@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell