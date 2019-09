Da An Gene of Sun Yat-Sen University: Was jetzt noch zu tun ist?

Da An Gene of Sun Yat-Sen University, ein Unternehmen aus dem Markt "Biotechnologie", notiert aktuell (Stand 14:15 Uhr) mit 10.96 CNH im Minus (-0.75 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Da An Gene of Sun Yat-Sen University einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Da An Gene of Sun Yat-Sen University jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Da An Gene of Sun Yat-Sen University liegt mit einem Wert von 88,8 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Biotechnologie" von 0, Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,36 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Da An Gene of Sun Yat-Sen University damit 25,47 Prozent unter dem Durchschnitt (-11,89 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Biotechnologie" beträgt -12,31 Prozent. Da An Gene of Sun Yat-Sen University liegt aktuell 25,06 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Dividende: Derzeit schüttet Da An Gene of Sun Yat-Sen University niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Biotechnologie. Der Unterschied beträgt 1,15 Prozentpunkte (0,37 % gegenüber 1,52 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".