Da An Gene of Sun Yat-Sen University: Dies ist jetzt besonders wichtig

Am 25.11.2019, 19:35 Uhr notiert die Aktie Da An Gene of Sun Yat-Sen University an ihrem Heimatmarkt Shenzhen mit dem Kurs von 10.21 CNH. Das Unternehmen gehört zum Segment "Biotechnologie".

Unsere Analysten haben Da An Gene of Sun Yat-Sen University nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Da An Gene of Sun Yat-Sen University hat mit einer Dividendenrendite von 0,4 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1.53%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Biotechnologie"-Branche beträgt -1,14. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Da An Gene of Sun Yat-Sen University-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Da An Gene of Sun Yat-Sen University beläuft sich mittlerweile auf 11,2 CNH. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 10,37 CNH erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -7,41 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 10,84 CNH. Somit ist die Aktie mit -4,34 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Da An Gene of Sun Yat-Sen University beträgt das aktuelle KGV 79,98. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Biotechnologie" haben im Durchschnitt ein KGV von 0, Da An Gene of Sun Yat-Sen University ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.