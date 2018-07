Da An Gene Sun Yat-Sen University: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Weitere Suchergebnisse zu "Northern Lion Gold":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Da An Gene Sun Yat-Sen University, die im Segment "Biotechnologie" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 27.07.2018 an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 16,08 CNH.

Nach einem bewährten Schema haben wir Da An Gene Sun Yat-Sen University auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Da An Gene Sun Yat-Sen University hat mit einer Dividendenrendite von 0,14 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1,38%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Medical Equipment & Devices"-Branche beträgt -1,24. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Da An Gene Sun Yat-Sen University-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Da An Gene Sun Yat-Sen University von 16,08 CNH ist mit +2,03 Prozent Entfernung vom GD200 (15,76 CNH) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 15,61 CNH auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +3,01 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Da An Gene Sun Yat-Sen University-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Da An Gene Sun Yat-Sen University liegt bei einem Wert von 139,47. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Medical Equipment & Devices" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Da An Gene Sun Yat-Sen University damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.