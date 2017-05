DaVita erwirbt Centrum Dializa II

Weitere Suchergebnisse zu "DaVita":

Denver (ots/PRNewswire) - DaVita Inc.(http://www.davitahealthcarepartners.com/) (NYSE: DVA), ein führenderunabhängiger Medizinkonzern und Anbieter von Nephrologiediensten inden USA und weltweit, kündigte heute seinen Erwerb des polnischenDialyseanbieters Centrum Dializa II an."Diese Übernahme demonstriert DaVitas laufende Investition darin,seine hochwertige, patientenorientiere Betreuung mehr Patienten undihren Familien in Polen zugänglich zu machen", kommentierte BjornEnglund, Präsident von DaVitas internationalem Geschäft in Europa undNahost.DaVita betreibt nun 53 Zentren und beschäftigt 830 Teamkollegen inPolen, die 2.370 Dialysepatienten behandeln."Wir freuen uns, unsere neuen Teamkollegen und Patienten in derDaVita-Familie in Polen begrüßen zu dürfen", sagte Krzysztof Hurkacz,Country Manager von DaVitas Geschäftstätigkeiten in Polen. "DaVitaist bemüht, ein besonderer Arbeitsplatz zu sein, an dem einebesondere Betreuung bereitgestellt wird, und wir setzen uns dafürein, diese Vision mit unserem Wachstum in diesem Land zu erreichen."DaVita bietet seine lebenserhaltenden Nephrologiedienste aktuellfür Patienten in 12 Ländern an. Das Unternehmen dientStadtbevölkerung sowie mehr ländlichen Gebieten, wo Zugang zu einerentsprechenden Betreuung schwierig sein kann. DaVita fertigtebenfalls Bildungsmaterialien an, um Patienten und Betreuungspersonenein größeres Wissen sowie Zugang zu Instrumenten zu vermitteln, diehelfen können, den Verlauf ihrer Nierenerkrankung zu verlangsamen undmit dieser besser umgehen zu können.Schätzungsweise leiden 10 % der Weltbevölkerung an einerchronischen Nierenerkrankung, dessen sich viele nicht bewusst sind,da die Symptome oft unbemerkt bleiben, bis die Krankheit zurvollständigen Niereninsuffizienz geführt hat. Um mehr überNierenerkrankungen oder DaVitas internationale Tätigkeiten zuerfahren, besuchen Sie bitte DaVita.com/International(http://www.davita.com/international).Informationen zu DaVita Inc.DaVita Inc., ein Fortune 500®-Unternehmen, ist dieMuttergesellschaft von DaVita Kidney Care und DaVita Medical Group.DaVita Kidney Care ist ein führender Anbieter von Nephrologiedienstenin den Vereinigten Staaten, der Patienten mit chronischemNierenversagen und terminaler Niereninsuffizienz Dialysedienstebietet. Laut Stand vom 31. März 2017 erbrachte DaVita Kidney Care in2.382 ambulanten Dialysezentren in den USA Verwaltungsdiensteislungenbzw. bot diese an, was etwa 189.400 Patienten zugutekam. DasUnternehmen betrieb auch 162 ambulante Dialysezentren in 11 Ländernaußerhalb der USA. Die DaVita Medical Group verwaltet und betreibtMedizinkonzerne und angeschlossene Arztpraxen in Kalifornien,Colorado, Florida, Nevada, New Mexico, Pennsylvania und Washington inseinem Bestreben, Gesundheitszentren ausgezeichneter Qualität aufwürdige und mitfühlende Weise bereitzustellen. Laut Stand vom 31.Dezember 2016 betreuten DaVita Medical Groups Teamkollegen sowiebeschäftigte und angeschlossene Mediziner etwa 1,7 MillionenPatienten. Weitere Informationen erhalten Sie unter DaVita.com/about(http://davita.com/about).KontaktinformationenMedien:Doug MacDougall(303) 876-6618doug.macdougall@davita.comLogo -https://mma.prnewswire.com/media/508487/DaVita_2016_Logo.jpgOriginal-Content von: DaVita Inc., übermittelt durch news aktuell