DaShenLin Pharmaceutical: Es wird immer spannender!

Für die Aktie DaShenLin Pharmaceutical aus dem Segment "Arzneimittel" wird an der heimatlichen Börse Shanghai am 19.10.2019, 02:00 Uhr, ein Kurs von 59.99 CNH geführt.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für DaShenLin Pharmaceutical entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der DaShenLin Pharmaceutical beläuft sich mittlerweile auf 42,62 CNH. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 60,04 CNH erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +40,87 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 56,51 CNH. Somit ist die Aktie mit +6,25 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die DaShenLin Pharmaceutical-Aktie hat einen Wert von 44,01. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (47,64). Wie auch beim RSI7 ist DaShenLin Pharmaceutical auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 47,64). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für DaShenLin Pharmaceutical.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die negative Richtung. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen DaShenLin Pharmaceutical. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.