D & O Home Collection: Aktienanalyse vom 13.07.2018

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie D & O Home Collection, die im Segment "Bauprodukte" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 12.07.2018 an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 32,08 CNY.

Die Aussichten für D & O Home Collection haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der D & O Home Collection beläuft sich mittlerweile auf 30,02 CNY. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 32,08 CNY erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +6,86 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 33,14 CNY. Somit ist die Aktie mit -3,2 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,67 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt D & O Home Collection damit 9,15 Prozent über dem Durchschnitt (3,52 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Home & Office Products" beträgt 3,13 Prozent. D & O Home Collection liegt aktuell 9,54 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Die Kommunikation über D & O Home Collection bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.