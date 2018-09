D-ID stellt bei der TechCrunch Disrupt 2018 offiziell ein Produkt zum Schutz vor Gesichtserkennung vor

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -D-ID hat auf der Bühne der TechCrunch Disrupt San Francisco 2018offiziell seine Produkteinführung verkündet. Das Unternehmen hat eineLösung entwickelt, die Fotos und Videos von Organisationen vor derGesichtserkennung schützt und die ähnlich dem menschlichen Augefunktioniert.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/742272/Gil_Perry_D_ID.jpg(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/742271/D_ID_Launch.jpg )Die Technologie von D-ID wird sowohl als SaaS- als auch alsOn-Premise-Lösung verkauft. Das Unternehmen arbeitet mitOrganisationen, die Fotos und Videos von Mitarbeitern, Kunden oderBürgern speichern. Nahezu alle Organisationen speichern diese Daten.Zu den ersten Industrievertikalen für D-ID gehörenCloud-Speicheranbieter, soziale Netzwerke, Finanzinstitute,Gesundheitsmanagementorganisationen und Regierungen, die ihrebiometrischen Datenbanken schützen möchten.Der erste Kunde von D-ID ist Cloudinary, eine Bild- undVideomanagementlösung, die mehr als 350.000 Unternehmen bei derVerwaltung, Optimierung und Bereitstellung von mehr als 22 MilliardenMedienressourcen unterstützt. Das Unternehmen hat außerdem wichtigeVerträge mit Kunden aus der Finanzdienstleistungsbranche undAutomobilindustrie abgeschlossen.Der Markt für Gesichtserkennung wächst exponentiell und hat unsereGesichter zu unseren Identifikationsmerkmalen werden lassen. Sie wirdweltweit immer häufiger eingesetzt: um das Kaufverhalten zuanalysieren, Zahlungen zu authentifizieren, auf Smartphoneszuzugreifen und sogar um Bürger zu zählen oder Menschen bei Protestenzu überwachen. "Unsere Fotos enthalten biometrische Daten. Wenn siemit Gesichtserkennung verwendet werden, kann jeder Sie überwachen,Ihre Geräte hacken und Ihre Identität stehlen. Deshalb müssen unsereFotos geschützt werden", sagt Gil Perry, CEO und Co-Founder von D-ID."Wir waren im Bereich Gesichtserkennung zu schnell und nun stelltdies eine Bedrohung für unser grundlegendes Menschenrecht aufPrivatsphäre dar."Datenschutzbestimmungen wie die Datenschutz-Grundverordnung derEuropäischen Union (DSGVO), die im Mai 2018 in Kraft trat, betrachtenGesichtsbilder als personenbezogene sensible Daten und fordernUnternehmen auf, diese Daten zu schützen, oder sie riskieren hoheBußgelder und Klagen.D-ID ermöglicht es Unternehmen, die Bestimmungen einzuhalten, hoheBußgelder zu vermeiden, das Vertrauen ihrer Kunden zu stärken und vorallem den Datenschutz zu gewährleisten. "Die Menschen sind sich derSicherheitsrisiken im Zusammenhang mit der Gesichtserkennung bewusstund sie sind besorgt. Es ist jetzt an der Zeit, diese Daten zuschützen, und wir sind dazu da, sicherzustellen, dass dies auchpassiert", sagt Perry.Der Ansatz des Unternehmens, Bilder digital zu manipulieren, machtBilder für die Machine-Learning-Tools, die zur Identifizierung einesIndividuums verwendet werden, unlesbar, ist jedoch für dasmenschliche Auge nicht wahrnehmbar. "Wir verwenden einefortschrittliche Bildverarbeitung und ein tiefgreifendes Lernsystem,um das Foto oder Video so zu bearbeiten, dass es für das menschlicheAuge ähnlich aussieht, aber Maschinen, Künstliche Intelligenz,Gesichtserkennungs-Klassifikatoren werden das Individuum nichterkennen können" sagt Perry.D-ID wurde 2017 von CEO Gil Perry, COO Sella Blondheim und CTOElira Kuta gegründet. Die Gründer dienten in der Spezialeinheit desisraelischen Militärs und der Intelligence Unit 8200. Sie erlebtendie Risiken für die Privatsphäre hautnah, denn sie durften aufgrundder Sensibilität ihrer Positionen keine Fotos in den sozialen Medienveröffentlichen. Das Unternehmen ist ein Alumni der renommiertenStartup-Unterstützer EISP 8200 und Y Combinator. Es erhielt dieAuszeichnung Cool Vendor 2018 von Gartner. Das Team besteht ausTop-Experten im Bereich Deep Learning, Computer Vision undBildverarbeitung mit fünf Doktoranden und Mitarbeitern mit PhD. D-IDhat 4 Millionen US-Dollar durch Pitango Venture Capital mitBeteiligung von Y Combinator, Maverick Ventures, Foundation Capitalund Fenox Venture Capital aufgebracht.Link zum Video der Präsentation auf der Bühne:https://techcrunch.com/video/startup-battlefield-competition-d-id-disrupt-sf-2018/http://www.d-id.comPressekontakt:Mascha BlenderHead of Marketing+972-584-121-889mascha.blender@d-id.comOriginal-Content von: D-ID, übermittelt durch news aktuell