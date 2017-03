D+H beschleunigt die Einführung von Sofortzahlungen in Europa mit einer Cloud-Testumgebung für europäische Banken

New York (ots/PRNewswire) -DH Corporation (http://www.dh.com/) (TSX: DH) ("D+H"), einweltweit führender Anbieter von Technologielösungen fürFinanzinstitute, gab heute die Einführung einer Cloud-basiertenTestumgebung für Sofortzahlungen im europäischen Markt bekannt. DieTestumgebung bietet simulierte Konnektivität mit der europaweitenInfrastrukturlösung für Sofortzahlungen von EBA CLEARING, dieeuropäische Zahlungsserviceanbieter unter Einhaltung des SEPA InstantCredit Transfer (SCT Inst) Scheme des EuropäischenZahlungsverkehrsrats unterstützt. Die Umgebung ermöglicht Banken, diedas SCT Inst Scheme einhalten, die Kanäle für die Initiierung vonSofortzahlungen im Web und mobil sowie die Zahlungshublösung von D+Hzu nutzen, um Sofortzahlungen schnell, einfach und mit geringemRisiko zu testen.Die SCT Inst-Testumgebung von D+H folgt der Einführung derUS-Testumgebung, die eine simulierte Konnektivität mit demEchtzeit-Zahlungssystem von The Clearing House bereitstellt. Die SCTInst-Testumgebung bietet Banken eine simulierte Konnektivität mit derEBA CLEARING-Sofortzahlungsinfrastruktur und beschleunigt dieEinführung dieser neuen Zahlungsmethode mit minimaler Investition.Banken können die Vorteile dieser Sofortzahlungen einfach auswerten,einschließlich der verbesserten betrieblichen Effizienz, des Zugangszu neuen Kunden und des größeren Wettbewerbsvorteils.Die Benutzer der Testumgebung können ihre eigenen Zahlungskanäleund Apps mit dem offenen API-Layer von D+H auch direkt verbinden.Dies ermöglicht Banken, die Einhaltung der PSD2-Anforderungen zuüberprüfen und eine Vielzahl von PSD2-bezogenen Anwendungsfällen undGeschäftsmöglichkeiten zu untersuchen, einschließlich PIS-Workflows(Payment Initiation Service) für AS-PSPs (Account Servicing PaymentService Providers)."D+H nutzt seine umfassende Erfahrung in der Arbeit mit globalenSofortzahlungsmodellen, um europäischen Banken zu helfen, dieVorteile von Sofortzahlungen zu nutzen und Lösungen schnelleinzuführen, um Echtzeit-Zahlungen zu aktivieren, wenn SCT Inst imNovember live geschaltet wird", erklärt Moti Porath, Head, ProductManagement, Global Payments Solutions, D+H. "Unsere Cloud-basierteTestumgebung bietet Banken eine kostengünstige und risikoarmeMethode, um die Möglichkeiten von Sofortzahlungen rund um die Uhr zuuntersuchen, sowie einen logischen Migrationspfad zur Teilnahme amsich ständig weiterentwickelnden Ökosystem für Sofortzahlungen."Über D+HD+H (TSX: DH) ist ein führender Anbieter von Finanztechnologie,auf den sich Geldhäuser der ganzen Welt täglich für Wachstum undErfolg verlassen. Unsere Lösungen rund um weltweite Zahlungen,Darlehen und Finanzen werden von beinahe 8000 Banken,Darlehensgebern, Regionalbanken, Kreditgenossenschaften, Behörden undUnternehmen genutzt. Mit seiner Zentrale im kanadischen Toronto hatD+H weltweit über 5500 Mitarbeiter, die sich in Partnerschaften mitKunden engagieren, um vorausdenkende Lösungen für deren Anforderungenzu entwickeln. Mit Jahresumsätzen von über 1,6 Milliarden CAD gehörtD+H laut IDC Financial Insights FinTech-Ranking und American Banker'sFinTech Forward als eines der bedeutendsten FinTech-Unternehmenanerkannt. Weitere Informationen finden Sie unter dh.com(http://dh.com/).Patrick Kilhaney, Public & Analyst Relations Manager, GlobalPayments Solutions, D+H, +1 917 286 1053, patrick.kilhaney@dh.com;Anthony Gerstein, Head of Investor Relations, +1 212 331 3937,anthony.gerstein@dh.com; Cognito, +1 646 395 6304,dh@cognitomedia.comOriginal-Content von: DH Corporation, übermittelt durch news aktuell