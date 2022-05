D&H Distributing modernisiert seine Betriebsintegration und steigert mit Peregrine Connect seine Transaktionen um das 2-Fache

Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire) -D&H Distributing hat sich für die Peregrine Connect Plattform zur Integration von Anwendungen, APIs und Workflows entschieden, um das Transaktionsvolumen zu erhöhen, die Integration mit bestehenden Anwendungen und Plattformen zu ermöglichen und die Entwicklungs- und Bereitstellungskosten zu senken. D&H ist auf den Vertrieb von IT- und Unterhaltungselektronik im ganzen Land spezialisiert. Durch die Anpassung der Lösungen an die Bedürfnisse der einzelnen Partner und die Bereitstellung von operativer Unterstützung können diese neue und zusätzliche Marktchancen nutzen.D&H Distributing - Gestellte HerausforderungenDie kritische Anforderung von D&H war die Verarbeitung großer Mengen von Transaktionen im gesamten Unternehmen. D&H benötigte eine skalierbare Integrationsplattform, um die internen Verarbeitungsanforderungen und die Verpflichtungen gegenüber den Kunden zu erfüllen. Der Grund dafür war die Ausrichtung von D&H auf Wachstum, was zu erhöhten Anforderungen und Skalierbarkeit führte. D&H entschied sich für den Wechsel von der bestehenden Plattform zu Peregrine Connect aufgrund der Flexibilität und Stabilität von Peregrine bei gleichzeitiger deutlicher Reduzierung der Entwicklungs- und Implementierungskosten.D&H - Maximierung der Leistung bei gleichzeitiger Senkung der GesamtbetriebskostenSeit der Implementierung von Peregrine Connect verwaltet D&H erfolgreich Daten innerhalb seiner Systeme für verschiedene Geschäftsbereiche wie Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, Vertrieb, Microsoft Dynamics AX, Lagerverwaltungssystem und andere ERP-Module. D&H kann nun durchschnittlich 1,5 Millionen Nachrichten pro Tag mit einem täglichen Spitzenvolumen von 7,5 Millionen Nachrichten verarbeiten, was vor der Implementierung von Peregrine Connect unmöglich war. Neben der Verwaltung ihrer Daten modernisierten sie auch ihre Technologie, indem sie REST-APIs für ihre Kernintegration einführten und gleichzeitig die Entwicklungs- und Bereitstellungskosten senkten.„Wir arbeiten mit vielen Anbietern zusammen, und Peregrine Connect hat sich als äußerst wertvoller Geschäftspartner erwiesen. Das Produktteam von Peregrine Connect hat sich bei der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie als sehr hilfreich erwiesen. Ihre Leistungen haben unsere Erwartungen weit übertroffen - und D&H legt die Messlatte für seine Partner hoch." - Michael Henry, Senior Director Anwendungsentwicklung, D&H DistributingGeschäftliche Vorteile- Verdoppelung der Bearbeitung von Verkaufsaufträgen seit der Migration zu Peregrine Connect von ihren bestehenden Integrationsplattformen.- D&H verarbeitet täglich durchschnittlich 1,5 Millionen Nachrichten mit einem täglichen Spitzenvolumen von 7,5 Millionen Nachrichten.- Nahtlose Integration mit ihren ERP-, Microsoft Dynamics CRM-, Hauptbuch-, Debitoren-, Kreditorenbuchhaltungs- und Geschäftsführungssystemen.- Die Preisgestaltung und die Gesamtbetriebskosten waren günstiger als bei anderen Anbietern, die sie untersuchten.- D&H war in der Lage, seine Hauptanwendungen in eine stärker serviceorientierte Architektur aufzuteilen, indem das Microservice-Hosting-Modell von Peregrine Connect verwendet wurde.- Flexibilität bei der Implementierung der Lösung ohne Änderung der Endpunkte für die konstante Datensynchronisation der Verbraucher.- Durch die vollständige Automatisierung ihrer Einsätze konnten sie ihre Ressourcen erheblich reduzieren.Mehr erfahren (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3522782-1&h=2920500483&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3522782-1%26h%3D1386335067%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.peregrineconnect.com%252Fcase-study%252Fdh-distributing-modernizing-operations-integration-to-increase-volume-transactions-by-2x%252F%26a%3DRead%2BMore&a=Mehr+erfahren)Informationen zu D&HD&H Distributing ist seit fast 105 Jahren ein privater Technologieanbieter, der sich auf den Vertrieb von IT und Unterhaltungselektronik an mittelständische Unternehmen in ganz Nordamerika spezialisiert hat. Sie treiben den Erfolg ihrer Partner voran, indem sie innovative Strategien, beratende Unterstützung und führende Technologielösungen anbieten, um nachhaltiges Wachstum zu fördern. D&H ist eines der Top-Unternehmen auf der Forbes-Liste der größten Privatunternehmen Amerikas und einer der größten privaten Arbeitgeber in Zentral-Pennsylvania. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.dandh.com/v4/view?pageReq=dhMainNS (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3522782-1&h=1758323198&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3522782-1%26h%3D2739052722%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.dandh.com%252Fv4%252Fview%253FpageReq%253DdhMainNS%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.dandh.com%252Fv4%252Fview%253FpageReq%253DdhMainNS&a=https%3A%2F%2Fwww.dandh.com%2Fv4%2Fview%3FpageReq%3DdhMainNS)Informationen zu Peregrine ConnectPeregrine Connect ist eine der führenden Integrationsplattformen, die es Unternehmen ermöglicht, das Design, die Bereitstellung, das Hosting und die Verwaltung von Anwendungen, APIs und Workflows zu vereinfachen. Die Plattform sichert die kritischsten Integrationen und Geschäftsprozesse mit umsetzbarer Transparenz, punktgenauen Diagnosen, Warnmeldungen und einheitlicher Kontrolle in Ihrem gesamten Unternehmen. Mit Peregrine Connect können Ihre Microsoft .NET-Ressourcen wiederverwendet und erweitert werden, um die Integration von Anwendungen und die Automatisierung wichtiger Geschäftsfunktionen weiter zu vereinfachen.Das Produktportfolio von Peregrine Connect umfasst Neuron ESB, Management Suite, Design Studio und NetSuite PSA Add-In for Microsoft Project. Peregrine Connect bietet eine innovative Reihe von Konnektoren für gängige Unternehmensanwendungen. Es bietet robuste Datenintegrationsfunktionen und eine einfache, aber flexible Benutzeroberfläche für die Entwicklung und Ausführung von Integrationen für Unternehmen jeder Größe. Die Kunden profitieren von einer überragenden Entwicklungserfahrung, einer besseren Leistung, einer geringeren Komplexität und einer kürzeren Time-to-Value. Die Kunden von Peregrine Connect setzen ihre Projekte in wenigen Wochen statt in Monaten um, und das in einer Vielzahl von Branchen rund um den Globus. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.peregrineconnect.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3522782-1&h=2815203285&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3522782-1%26h%3D2811095877%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.peregrineconnect.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.peregrineconnect.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.peregrineconnect.com%2F)