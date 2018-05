D. Gary Young, Gründer von Young Living, gestorben

CEO Mary Young und Präsident und COO Jared Turner werden dieGeschäfte weiterführenLehi, Utah (ots/PRNewswire) - D. Gary Young (11. Juli 1949 - 12.Mai 2018), Gründer und Vorstandsvorsitzender von Young LivingEssential Oils (https://www.youngliving.com/en_US/company/about), istim Alter von 68 Jahren in Salt Lake City gestorben. Wie dasUnternehmen mitteilte, hatte Young mehrere Schlaganfälle erlitten, inderen Folge es zu Komplikationen kam.Young Living gab zudem bekannt, dass Chief Executive Officer MaryYoung und der Präsident und Chief Operating Officer Jared Turner dieGeschäfte des Milliarden schweren Unternehmens weiterführen werden."Das ist jetzt eine sehr schwierige Zeit für unsere Jungs und fürmich, aber auch für unsere Young-Living-Familie", sagte Mary Young."Gary und ich hatten eine gemeinsame Leidenschaft: die wundervollenEigenschaften von ätherischen Ölen mit Menschen auf der ganzen Weltzu teilen. Das war der Grund, warum wir Young Living aufgebaut haben.Um diese Aufgabe weiter erfüllen und die Tradition auch in dieZukunft tragen zu können, haben wir in den vergangenen Jahren mitNeueinstellungen ein echtes Weltklasse-Führungsteam aufgebaut undweiterentwickelt. Gary hatte das größte Vertrauen in Jared, was dieLeitung unseres begabten Teams angeht, und er machte sich überhauptkeine Sorgen, dass das Unternehmen gut aufgestellt ist, um den Weg,den er sich vorgestellt hatte, weiter zu verfolgen."Gary Young, die unbestrittene Führungspersönlichkeit derweltweiten Bewegung für ätherische Öle, hat sich 35 Jahre lang mitden wohltuenden Eigenschaften von ätherischen Ölen beschäftigt unddamit, wie man diese am besten extrahieren kann. Daneben hat er einMilliarden Dollar schweres, globales Geschäft aufgebaut, um etwas anMillionen Menschen weiterzugeben, was er "das Geschenk" derätherischen Öle nannte.Young, der als "moderner Pionier" beschrieben werden kann, wareinerseits Erfinder von Innovationen und andererseits Historiker. Beiseiner Suche nach Entdeckungen für das Wohlbefinden ging er weitzurück bis zu den uralten Methoden und er versuchte, die wohltuendenEigenschaften, die diese mithilfe der ätherischen Ölen aus Kräutern,Pflanzen und Bäumen entfalten, wiederzubeleben und mit anderen zuteilen. Seine Forschung sollte ihn in die entlegensten Winkel derErde führen und manchmal sogar in eine längst vergangene Zeit, um sodie vielen guten, das Wohlbefinden unterstützenden Eigenschaften dernatürlich vorkommenden ätherische Öle, die von der modernenGesellschaft übersehen werden, besser zu verstehen.Nachdem er in den 1980er Jahren schon einiges über ätherische Ölegelernt hatte, ging Young nach Frankreich, wo er ätherische Öleregelrecht studierte und so viel wie möglich in Erfahrung brachte -vom Anbau der Pflanzen über die Gewinnung von Grundstoffen aus diesenPflanzen bis hin zu den wohltuenden Eigenschaften der daraushergestellten Öle.Zurück in den Vereinigten Staaten legte er ein Lavendelfeld hinterseinem Büro in Spokane, Washington, an. Den Samen dafür hatte erwährend seiner Zeit in Frankreich erworben. 1992 schließlich gründeteer seine Farm in St. Maries in Idaho. Gary Young fing damit an,verschiedene Duft- und Aromapflanzen anzubauen, weil er verstehenwollte, wie Anbau, Kultivierung und Ölextraktion funktionieren. Fürseine ersten Auszüge konstruierte er auf der Farm zwei kleineDestilliergeräte, um dann 1994 seine erste fest installierteDampfdestille aus rostfreiem Stahl zu bauen. Weil er auch lehren undausbilden wollte, entschied er sich 1993, Young Living Essential Oilsgründen, das er 1994 in Utah als Unternehmen eintragen ließ.Youngs Leidenschaft für Qualität, sein Einsatz für die Kunden desUnternehmens und seine innovativen Ideen als Pionier der Bewegung fürätherische Öle - mit diesen Voraussetzungen konnte sich Young Livingvon einer kleinen Firma, die es vor 25 Jahren war, zu dem globalenUnternehmen von heute mit mehr als 16 unternehmenseigenen undPartner-Farmen, über 3.000 Mitarbeitern und etwas mehr als 4Millionen Kunden auf der ganzen Welt entwickeln."Young Living wird das Lebenswerk von Gary weiter in Ehren haltenund das Wissen über ätherische Öle und ihre wohltuenden Eigenschaftenmit Menschen auf der ganze Welt teilen", sagte Jared Turner. "Er undich haben im Laufe der Jahre so viel über seine Zukunftsvision fürdas Unternehmen diskutiert und wir waren uns einig, dass wir den Weg,den er für Young Living vorgegeben hat, weitergehen sollten."Young hat für sein Unternehmen eine an einem Ziel orientierteKultur geschaffen - eine Kultur, die von dem Wunsch angetrieben wird,der weltweiten Gemeinschaft zu dienen und Mitarbeiter und Kunden aufder ganzen Welt zu inspirieren.Übe die D. Gary Young, Young Living Foundation, reisen Mitgliederund Mitarbeiter des Unternehmens um die die Welt, um mit den Kommunenvor Ort eng zusammenzuarbeiten. Ein erfolgreich abgeschlossenesProjekt, über das Young besonders stolz war, war der Aufbau der YoungLiving Academy. Dabei handelt es sich um eine Schule in Chongon inEcuador, die sowohl die Kinder aus dieser Landgemeinde am Rande desDschungels als auch die Kinder der auf der dortigen Farmbeschäftigten Mitarbeiter besuchen.Die Beerdigung wird am Freitag, den 18. Mai um 13 Uhr (MT) auf demGelände der Whispering Springs Lavender Farm and Distillery, einemder weltweiten Lieblingsorte von Gary stattfinden. Die Farm liegt in3700 Old Highway 91, Mona, UT 84645.Vor der Beerdigungszeremonie wird es zwischen 9 Uhr und 12 Uhrmittags (MT) die Möglichkeit einer Besichtigung der Farm geben.Young Living wird zudem noch Pläne für eine Gedenkveranstaltung zuEhren des Lebenswerks seines Gründers bekannt geben.Spenden zu Ehren von Gary Young können an die D. Gary Young, YoungLiving Foundation (https://younglivingfoundation.org/) gerichtetwerden, die sein Lebenswerk zum Wohle der weltweiten Gemeinschaftfortführt.Informationen zu Young Living Essential OilsYoung Living Essential Oils LC ist Weltmarktführer bei ätherischenÖlen. Auf Grundlage seines strengen Seed to Seal®-Programmsproduziert es reine Produkte aus ätherischen Ölen für jedermann, jedeFamilie und jeden Lebensstil. Das Verfahren gewährleistet, dass alleProdukte echt, frei von synthetischen Chemikalien und rein sind.Dieses Engagement stützt sich auf mehr als 24 Jahre unternehmerischerVerantwortung gegenüber der Erde und ihren Bewohnern. WeitereInformationen erhalten Sie unter YoungLiving.com(http://www.youngliving.com/).