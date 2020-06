D&G: Risiko oder Gewinnchance?

D&G, ein Unternehmen aus dem Markt "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks", notiert aktuell (Stand 01:26 Uhr) mit 1.2 HKD im Minus (-0.83 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für D&G entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: D&G hat mit einer Dividendenrendite von 1,62 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.19%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Maschinen"-Branche beträgt -0,57. Aufgrund dieser Konstellation erhält die D&G-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt D&G mit einer Rendite von -12,88 Prozent mehr als 8 Prozent darunter. Die "Maschinen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -2,03 Prozent. Auch hier liegt D&G mit 10,85 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber D&G. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält D&G daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält D&G von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.