DZ Bank bilanziert das Jahr 2020 - Gewinnrückgang erwartet

Nach einem fulminanten Start 2019 hat das Führungsduo der DZ Bank im Corona-Jahr einige Rückschläge hinnehmen müssen.



Angesichts eines Gewinneinbruchs im ersten Halbjahr 2020 verabschiedeten sich die Co-Chefs Cornelius Riese und Uwe Fröhlich im August von ihrem Ziel, im Gesamtjahr einen Vorsteuergewinn am unteren Ende einer Spanne von 1,5 Milliarden bis 2 Milliarden Euro zu erreichen. An diesem Dienstag (10.00 Uhr) legt das genossenschaftliche Spitzeninstitut in Frankfurt die Zahlen für das abgelaufene Jahr vor.

In den ersten sechs Monaten 2020 belasteten vor allem deutlich höhere Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle die Bilanz: Mit 522 Millionen Euro fiel die Risikovorsorge fast fünfmal so hoch aus wie ein Jahr zuvor - vor allem wegen Risiken bei Schiffskrediten der kriselnden Tochter DVB.

Die Schifffahrt steckt wegen Überkapazitäten in der Krise, viele Reedereien können Kreditraten nicht mehr zahlen. Das brachte den Transportfinanzierer DVB in Bedrängnis. Große Teile des Geschäfts wurden in der Folge verkauft. Die restliche DVB soll nach jüngsten Plänen per Verschmelzung auf das Mutterhaus vorzeitig abgewickelt werden.

Im Gesamtjahr 2019 hatte die DZ Bank den Rekordgewinn von 2014 nur knapp verpasst: Vor Steuern stand ein Gewinn von gut 2,7 Milliarden Euro in den Büchern, der Überschuss kletterte auf rund 1,9 Milliarden Euro. Zur DZ-Bank-Gruppe gehören unter anderen die Fondsgesellschaft Union Investment, die Bausparkasse Schwäbisch Hall und die R+V Versicherung.