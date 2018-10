DZ-Bank-Chef: AfD irritiert Investoren

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Abschottung und antieuropäische Stimmungen könnten aus Sicht des DZ-Bank-Chefs Wolfgang Kirsch zu einer Belastung für den Standort Deutschland werden. "Eine Partei wie die AfD, die bewusst radikale Elemente in ihren Reihen duldet, ist auf Dauer zumindest irritierend für Investitionsentscheidungen", sagte er der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). Der Manager mahnte die Bundesregierung, Steueranreize für Investitionen zu setzen: "Wir sind in Deutschland bei den Industrieländern im oberen Drittel, was die Steuerbelastung für Unternehmen angeht. Hier ist eine Entlastung angesagt, zumal die Spielräume vorhanden sind."

Kirsch schlug eine Verbesserung der Abschreibungsmöglichkeiten und zusätzliche Anreize für Investitionen in Forschung und Entwicklung vor.

