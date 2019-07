DZ BANK startet digitale KfW-Förderzusage für gewerbliche Kunden

Frankfurt am Main (ots) -- KfW vertieft Digitalisierung der inländischen Förderung- DZ BANK führt den digitalisierten und integrierten KfW Antrags-und Zusageprozess für Volksbanken Raiffeisenbanken ein- Mittelständische Kunden profitieren durch stark beschleunigtesAntrags- und ZusageverfahrenDie DZ BANK startet ab Ende Juli mit der Umsetzung der digitalenFörderzusage für alle gewerblichen Programme der KfW auf einerbreiten Basis. Im Laufe des Sommers werden dazu sukzessive die 875von dem Zentralinstitut vertretenen Volksbanken Raiffeisenbanken andie KfW-Plattform BDO (Bankdurchleitung Online 2.0) für diegewerblichen Förderprogramme angeschlossen. Die Berater der Bankenkönnen dann in einem durchgängig onlinebasierten, im eigenenKernbankensystem integrierten Verfahren KfW-Förderdarlehen fürFinanzierungen mittelständischer Kunden und kommunaler Unternehmenbeantragen, die Förderfähigkeit in den Standardprogrammen durchgängigautomatisiert prüfen lassen und unmittelbar eine verbindlicheFörderzusage der KfW einholen. Damit reduziert sich die Wartezeit desKunden bis zur Förderzusage für viele Förderprogramme in der Regelvon bislang mehreren Bankarbeitstagen auf wenige Minuten. Die kleinenund mittleren Unternehmen profitieren direkt von der deutlichbeschleunigten Förderentscheidung. Bereits während desBeratungsgesprächs bei der Hausbank erhalten sie Planungssicherheitfür die Einbindung von KfW-Förderdarlehen.Gemeinsam mit der Genossenschaftlichen FinanzGruppe wird nunerstmalig für die sogenannte "zweistufige Durchleitung" vonFörderkrediten auch der gewerbliche Bereich digitalisiert: Mit der DZBANK als Spitzeninstitut werden alle Volksbanken Raiffeisenbanken inder Fläche in die digitalen Systeme und Prozesse integriert.Es ist vorgesehen, dass bis zum kommenden Jahreswechsel dieLandesbanken und sonstige Durchleitungsinstitute für dieSparkassen-Finanzgruppe mit allen angeschlossenen Kreditinstituten ingleicher Weise in der Fläche digital integriert werden. Weiterhinwerden sukzessive bis zum Jahreswechsel auch alle verbliebenenBanken, die sich aus ihren bankeigenen IT-Systemen an BDO anbindenund daher nicht das von der KfW für BDO bereitgestellte Förderportalnutzen, an die BDO-Plattform für gewerbliche Produkte anschließen.Über das BDO-Förderportal laufen bereits heute 40 % allergewerblichen Förderanträge.Bereits seit Jahreswechsel 2016/2017 werden allewohnwirtschaftlichen KfW-Förderkredite bei allenFinanzierungspartnern ausschließlich auf digitalem Wege beantragt undzugesagt. Im Mai dieses Jahres feierte die wohnwirtschaftlicheSofortbestätigung ihr 5-jähriges Jubiläum mit inzwischen über 1,5Mio. Anträgen über die digitale Plattform BDO. Auf diese Weise wirddie bewährte Zusammenarbeit zwischen KfW und den Hausbanken imdigitalen Zeitalter weiter gestärkt."Digitalisierung ist für uns kein Selbstzweck - wir machen damitdie Förderung zukunftsfähig und richten sie an den Bedürfnissen derKunden aus", sagt Dr. Ingrid Hengster, Vorstandsmitglied der KfWBankengruppe. "Durch die Digitalisierung der Antrags- undZusageprozesse im gewerblichen Förderkreditgeschäft mit demgenossenschaftlichen Sektor kommen wir diesem Ziel nun ein weiteres,deutliches Stück näher. Wir freuen uns darauf, dass zum kommendenJahreswechsel alle unsere Finanzierungspartner in die digitaleFörderzusage integriert sein werden. Das ist ein großer Meilensteinauf dem Weg der digitalen Transformation des KfW-Fördergeschäfts inDeutschland."Uwe Berghaus, Firmenkundenvorstand der DZ BANK, ergänzt: "Es freutuns sehr, dass es uns gemeinsam mit der KfW gelungen ist, nun auchdas gewerbliche Fördermittelgeschäft für unsere VolksbankenRaiffeisenbanken vollumfänglich zu digitalisieren. Ein besonderesAugenmerk lag für uns auf der Integration der Prozesse in die eigenenAnwendungen der Volksbanken Raiffeisenbanken, um IT-Systembrücheebenso wie Doppelerfassungen von Informationen zu vermeiden."Zur digitalen Förderzusage der KfWEnde 2012 hat die KfW ein Projekt zur Digitalisierung derFörderzusage ins Leben gerufen. Mitinitiatoren sind dieSpitzeninstitute der Sparkassen-Finanzgruppe, derGenossenschaft¬lichen Finanzgruppe, die Deutsche Bank und diePostbank. Ziel ist die Integration der Kreditbeantragung fürbankdurchgeleitete KfW-Förderprogramme in die Prozesse undIT-Systemlandschaft der Finanzierungspartner sowie die Etablierungeines durchgängig onlinebasierten Antrags- und Zusageprozesses. Dieserforderte umfangreiche technische und strukturelle Anpassungensowohl in der KfW als auch bei den Finanzierungspartnern. SeitJahreswechsel 2016/2017 werden alle wohnwirtschaftlichenFörderkredite der KfW von allen Finanzierungspartnern ausschließlichauf digitalem Wege beantragt und zugesagt. Bankdurchgeleitetegewerbliche und kommunale KfW-Programme werden zum Jahreswechsel2019/2020 ebenfalls vollständig auf digitalem Kanal gewährt. DieZusagen der KfW erfolgen für die wohnwirtschaftlichen sowie fürgewerbliche Standardprodukte (z.B. KfW-Unternehmerkredit,KfW-Programm Erneuerbare Energien "Standard") in wenigen Minuten,teilweise sogar in wenigen Sekunden. 