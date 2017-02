DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum GmbH - Der Medizinsektor im Deutschen Factoring-Verband e.V. wächst weiter

Berlin (ots) - Das Deutsche Zahnärztliche Rechenzentrum (DZR) derDr. Güldener Gruppe ist das neueste Mitglied im DeutschenFactoring-Verband aus dem Medizinsektor. DZR entlastet seit mehr als40 Jahren seine Kunden von Verwaltungsaufgaben, schafft durchFactoring Liquidität und bietet Sicherheit vor Forderungsausfällen.Neben dem klassischen Factoring unterstützt DZR Zahnarztpraxen undPatienten mit zahlreichen Leistungen und Services. Die Dr. GüldenerGruppe beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter an neun Standorten inDeutschland."Mit der DZR GmbH haben wir neben einem weiteren Mitglied aus demMedizinsektor ein zusätzliches mittelständisches Unternehmen in derMitte unserer Mitglieder, was die Balance zwischen großen undmittelständischen Factoring-Unternehmen innerhalb des Verbandesweiter stärkt", kommentiert Hauke Kahlcke, Mitglied des Vorstandes,den Neuzugang.Der Deutsche Factoring-Verband vertritt somit 36 führendeFactoringinstitute mit einem Marktanteil von über 98 Prozent desverbandlich organisierten Factoring-Volumens. Der Verband wächstaußer in den Umsatzvolumina damit auch kontinuierlich in seinerMitgliederanzahl und bestätigt seine erfolgreiche Arbeit im 43. Jahrdes Bestehens als führender Verband in Deutschland für Factoring.Mehr Informationen zum Thema Factoring und zum Rechenzentrum (DZR)finden Sie unter: www.factoring.de.Pressekontakt:Deutscher Factoring-Verband e.V.Dr. jur. Alexander M. Moseschus, VerbandsgeschäftsführerBehrenstr. 73, 10117 BerlinTelefon: 030-20 654 654, Fax: 030-20 654 656E-Mail: kontakt@factoring.deOriginal-Content von: Deutscher Factoring-Verband e.V., übermittelt durch news aktuell