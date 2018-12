DZI-Spendensiegel 2019 für die Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe (FOTO)

München (ots) -Auch im Jahr 2019 darf die Stiftung Menschen für Menschen -Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe (München) das DZI-Spendensiegelführen. Seit 1993 trägt die Hilfsorganisation ununterbrochen diesesSpenden-Gütesiegel."Wir sind sehr stolz darauf, dass wir erneut das DZI-Spendensiegelerhalten haben. Es belegt, dass wir mit den uns anvertrautenSpendengeldern sorgfältig und verantwortungsvoll umgehen", erklärtDr. Sebastian Brandis, Vorstand der Stiftung. "Seit über 37 Jahrenführen wir gemeinsam mit den Menschen im ländlichen Äthiopien unsereintegrierten und nachhaltigen Entwicklungsprojekte durch. Menschenfür Menschen entwickelt mit der Bevölkerung Wege aus der Armut unddie Menschen erhalten die Möglichkeit, sich eine Perspektive für einbesseres Leben im eigenen Land zu schaffen."Stiftung Menschen für Menschen auf der Website des DZI:http://kurzelinks.de/dpk7Zum DZI-SpendensiegelDas DZI Spenden-Siegel ist das Gütesiegel für seriöseSpendenorganisationen. Es belegt, dass eine Organisation mit den ihranvertrauten Geldern sorgfältig und verantwortungsvoll umgeht.Siegel-Organisationen verpflichten sich freiwillig, die DZI-Standardszu erfüllen und damit höchsten Qualitätsansprüchen gerecht zu werden.Sie sind leistungsfähig, arbeiten transparent, wirtschaften sparsam,informieren sachlich und wahrhaftig und haben wirksame Kontroll- undAufsichtsstrukturen. Auf diese Weise gewährleisten sie, dass dieihnen zufließenden Spenden den gemeinnützigen Zweck erfüllen. Rund230 Organisationen tragen zurzeit das DZI Spenden-Siegel. (Quelle:www.dzi.de).Informationen über die Stiftung Menschen für Menschen gibt es auchbei Facebook, Twitter, YouTube und InstagramSpendenkontoStiftung Menschen für MenschenStadtsparkasse MünchenIBAN: DE64701500000018180018SWIFT (BIC): SSKMDEMMOnline: www.menschenfuermenschen.deÜber Menschen für MenschenDie Stiftung Menschen für Menschen leistet seit 37 Jahrennachhaltige Hilfe zur Selbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmenintegrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen fürMenschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus den BereichenLandwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen. DenGrundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 derdamalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) mit seinerlegendären Wette in der Sendung "Wetten, dass..?". Die Stiftung trägtseit 1993 durchgängig das Spendensiegel des DeutschenZentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Menschen für Menschensetzt die Maßnahmen derzeit in zwölf Projektgebieten mit rund 650fest angestellten und fast ausschließlich äthiopischenMitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.Pressekontakt:Stiftung Menschen für Menschen- Karlheinz Böhms ÄthiopienhilfeLisa-Martina KerscherBrienner Straße 4680333 MünchenE-Mail: lisa.kerscher@menschenfuermenschen.orgTel.: +49 89 383979-87Fax: +49 89 383979-70Original-Content von: Die Stiftung Menschen für Menschen, übermittelt durch news aktuell