DXP -TX: Ein sicheres Investment?

Für die Aktie DXP -TX stehen per 18.10.2019, 18:57 Uhr 32.95 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. DXP -TX zählt zum Segment "Handelsunternehmen und Distributoren".

Wie DXP -TX derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 15,07 und liegt mit 71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsunternehmen und Distributoren) von 52,47. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält DXP -TX auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für DXP -TX in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für DXP -TX haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. DXP -TX bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die DXP -TX-Aktie ein Durchschnitt von 35,43 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 33 USD (-6,86 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 33,24 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-0,72 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für DXP -TX ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. DXP -TX erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.