DXC: Was für eine Entwicklung!

Am 04.11.2018, 14:04 Uhr notiert die Aktie DXC an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 70,6 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "IT-Beratung und andere Dienstleistungen".

Unsere Analysten haben DXC nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 8,58 liegt DXC unter dem Branchendurchschnitt (91 Prozent). Die Branche "Technology Services" weist einen Wert von 95,45 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Dividende: Derzeit schüttet DXC nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Technology Services. Der Unterschied beträgt 0,33 Prozentpunkte (1,06 % gegenüber 1,4 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über DXC wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Sell"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Sell" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält DXC auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Sell"-Bewertung.