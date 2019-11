DXC: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Per 17.11.2019, 23:10 Uhr wird für die Aktie DXC am Heimatmarkt New York der Kurs von 37.23 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "IT-Beratung und andere Dienstleistungen".

DXC haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei DXC beträgt das aktuelle KGV 4,01. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" haben im Durchschnitt ein KGV von 157,89. DXC ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die DXC-Aktie hat einen Wert von 12,85. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (24,77). Wie auch beim RSI7 ist DXC auf dieser Basis überverkauft (Wert: 24,77). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Buy" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für DXC.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von DXC investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,26 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen einen Mehrertrag in Höhe von 0,83 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.