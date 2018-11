DXC-Technology modernisiert Energieunternehmen Uniper mit digitaler IT - Dreijahresvertrag zur Implementierung innovativer Serviceintegration und Management-Lösung SIAM unterzeichnet (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Böblingen (ots) -Das internationale Energieunternehmen Uniper mit rund 12.000Mitarbeitern und Aktivitäten in mehr als 40 Ländern, hat mit DXCTechnology (NYSE: DXC), dem weltweit führenden unabhängigenEnd-to-End IT-Dienstleister, einen Dreijahresvertrag über eineMulti-Supplier-Integration und Globale Service-Desk-Lösungunterzeichnet. Das IT-Modell von Uniper wird durch Digitalisierung,Automatisierung und innovative Mobility fit für die Zukunft gemacht."Künftig legt Uniper mit seiner IT-Strategie den Fokus aufSynergien mit dem Business", sagt Damian Bunyan, CIO von Uniper. "Wirarbeiten daher mit DXC Technology zusammen, um den strategischenFokus unseres IT-Modells zu gestalten und auszubauen: von einemintegrierten Betriebsmodell hin zu einem IT-Ökosystem, dasGeschäftsnutzen generiert und Services nutzt.""DXC hat für Uniper eine unabhängige Serviceintegrations- undManagement-Ebene mit einem eigenen Global Service Desk aufgebaut",sagt Stewart Griffiths, Leiter Service Management und Integration beiUniper. "Durch die Vereinheitlichung und das Management derIT-Experience für alle Anbieter werden wir den IT-Betriebstabilisieren."Dank Serviceintegration und Management (SIAM) lassen sich dieServices mehrerer Anbieter einbinden, gezielt einsetzen und managen.Zusätzlich bietet SIAM weitere Vorteile:- Kontrolle von Governance, Verringerung von Multisourcing-Risikenund Bereitstellung einer zentralen Stelle für End-to-End-Transparenzund Anbieterleistung- Die Business-Anforderungen werden durch ein IT-Betriebsmodellerfüllt, das Änderungen schneller und zuverlässiger umsetzt sowiegleichzeitig die Effizienz mehrerer Anbieter erhöht- Die Nutzung von IT-Services in einer hybriden IT-Umgebung wirdvereinfacht - die Zufriedenheit der Endnutzer damit verbessert"Der neue Vertrag ist das Ergebnis einer partnerschaftlichenGeschäftsbeziehung mit Uniper und spiegelt das Vertrauen in dieFähigkeiten und das Engagement von DXC Technology wider. Das globaleSIAM-Angebot von DXC - einschließlich des neuenSIAM-Beschleunigermoduls für ServiceNow -wird eine agile und flexibleLösung sein, um die Anforderungen von Uniper zu erfüllen", sagt LarsSchramm, SIAM Advisory und Consulting bei DXC Technology.Über DXC TechnologyDXC Technology (DXC: NYSE) ist der weltweit führende unabhängigeEnd-to-End IT-Dienstleister. Das Unternehmen betreut knapp 6.000privatwirtschaftliche und öffentliche Organisationen mit einerweitverzweigten Branchenexpertise in 70 Ländern. DieTechnologieunabhängigkeit von DXC Technology, globales Talent und einumfangreiches Partnernetzwerk liefern transformative digitaleAngebote und Lösungen, die Kunden dabei unterstützen, die Kraft vonInnovationen zu nutzen, um von Veränderungen zu profitieren. DXCTechnology gehört zu den besten Corporate Citizens weltweit. WeitereInformationen finden Sie unter www.dxc.technology.Über UniperUniper ist ein führendes internationales Energieunternehmen mitAktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. SeinGeschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damitverbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählendie Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globaleEnergiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf.www.uniper.energy