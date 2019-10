DXC Technology ist Deutschlands Marktführer für Data Science, Data Engineering und Cloud Analytics - ISG-Provider-Lens-Studie 2019

Frankfurt (ots) - DXC Technology (NYSE: DXC), der weltweitführende unabhängige end-to-end IT-Dienstleister, wird von derunabhängigen ISG-Provider-Lens-Studie 2019 als Marktführer für DataSciences Services, Data Engineering Services und Cloud AnalyticsConsulting & Integration Services in Deutschland bewertet.Der ISG-Quadrant-Report hat die Analyse-Dienstleistungen undLösungskompetenz von mehr als 20 Unternehmen unter die Lupe genommen.DXC Technology wird von ISG in den Bereichen Data EngineeringServices, Data Sciences Services und Cloud Analytics Consulting andIntegration Services als "Leader" eingestuft. Die Studie hebt dasumfassende Portfolio und die detaillierten Use-Cases von DXC unterden führenden Unternehmen in Deutschland hervor. Dietechnologieunabhängige, herstellerneutrale Beratung und Integrationermöglicht es DXC, ein breites Spektrum an Szenarien in die Praxisumzusetzen."Die unabhängige ISG-Provider-Lens-Studie liefert wichtigeHinweise für CIOs und IT-Manager auf dem den deutschen Markt", sagtDirk Schürmann, Vice President und Managing Director von DXCTechnology in Deutschland. "Wir freuen uns, von ISG als Leader in dendrei wichtigen Analytics-Quadranten anerkannt zu werden. Die Analysebestätigt unsere Leistungsfähigkeit, die wir mit zahlreichenAnwendungsfällen unterstreichen."Der Deutschland-Bericht beschreibt DXC als einen der weltweitgrößten IT-Dienstleister mit leistungsstarker Serviceorganisation.Laut ISG-Research zeichnet sich das Unternehmen insbesondere in derDatenanalyse, mit KI- und Datenmanagementlösungen, Entwicklungs- undManaged-Services sowie als Beschleuniger aus. Mit mehreren HundertDatenwissenschaftlern, KI-Beratern, Datentechnik- undPlattformexperten verfügt DXC über einen großen Ressourcenpool füreine schnelle, zeitnahe Projektdurchführung und -skalierung. Mitlangjähriger Erfahrung in der Analytik in mehr als 500Anwendungsfällen zählt das Unternehmen zu den erfahrenstenMarktteilnehmern und kann branchen-, abteilungs- oderrollenspezifische Anforderungen erfüllen."Das exponentielle Datenmengen-Wachstum erfordert Transformation,Modellierung und Analyse", sagt Dr. Henning Dransfeld, Autor undChefberater bei ISG Research. "Dazu gehört die Visualisierung vonstrukturierten und unstrukturierten Daten aus internen und zunehmendauch externen Quellen. Zu diesem Zweck greifen immer mehr Unternehmenauf die computergestützte Automatisierung definierter Prozesse unddie Muster-Erkennung zurück."Die jüngste Zusammenarbeit von DXC Technology mit dem deutschenAutomobilhersteller BMW Group ist ein gutes Beispiel für diesenwettbewerbsorientierten Marktansatz. Dieses Projekt beschleunigt diefahrerlose Fahrzeugentwicklung von BMW, wobei DXC die Forschung undEntwicklung für das autonome Fahren vorantreibt, indem es dieEntwicklungs- und Testzyklen beschleunigt. DXC-Robotic-Driveunterstützt den autonomen Entwicklungsprozess - von derDatenerfassung, -speicherung und -analyse bis hin zur Bereitstellungdes entwickelten Wissens. Die DXC-Lösung basiert auf einemOpen-Source-Ökosystem und ist vor Ort in einer Cloud- oderHybrid-Umgebung verfügbar, so dass Arbeitslasten leicht verschobenwerden können."Die ISG-Ergebnisse für DXC-Analytics spiegeln das Feedback wider,das wir auch von unseren Kunden bekommen", sagt Emre Kayaarma,Angebotsleiter für Analytics und KI in der Region Nord- undMitteleuropa (NCE) von DXC. "Wir liefern KI- und Analyse-Ergebnisse,wo andere noch experimentieren - wir sind bereits erfolgreich,arbeiten industrialisiert und sind in der Lage nach Maßstab zuskalieren".Den ISG-Report finden Sie hier: https://bit.ly/2VoCX4nÜber DXC TechnologyDXC Technology, der weltweit führende, unabhängigeEnd-to-End-IT-Dienstleister, managt und modernisiertgeschäftskritische Systeme und integriert sie mit neuen digitalenLösungen, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Die weltweitePräsenz und der globale Talentpool, die Innovationsplattformen, dieTechnologieunabhängigkeit und das umfangreiche Partnernetzwerk desUnternehmens ermöglichen es mehr als 6.000 Kunden aus derPrivatwirtschaft und dem öffentlichen Sektor in 70 Ländern vom Wandelzu profitieren.Weitere Informationen finden Sie unter www.dxc.technology.Pressekontakt:Julia BußMarketing Manager, Nord- und ZentraleuropaDXC TechnologyTel. mobil: +49 172 403 6903Carsten HeereconNEWSnetworkTel. +49 (0) 40 822 44 284E-Mail: redaktion@econ-news.deOriginal-Content von: DXC Technology, übermittelt durch news aktuell