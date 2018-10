DXC Technology betreibt weltweites Materialdaten-System der Automobilindustrie (IMDS) - Vertrag 5 Jahre verlängert

Weitere Suchergebnisse zu "DXC Technology":

Böblingen (ots) - DXC Technology (NYSE: DXC) hat den Vertrag fürdas Internationale Material Daten System (IMDS) mit dem IMDS-Verbundfünf Jahre verlängert. Weltweit nehmen 40 führendeAutomobilhersteller an dem Verbund teil. IMDS wurde geschaffen, umdie Industrie bei der Einhaltung der europäischen ELV-Richtlinie (Endof Life Vehicle) und anderer internationaler und nationaler Normen,Vorschriften und Gesetze zu unterstützen. Inzwischen ist es zu einemfesten Bestandteil der Qualitätsprozesse der Branche geworden.Die Vertragsverlängerung sieht vor, dass DXC als IT-Partnerzusätzliche IMDS-Funktionen implementiert, cloudbasierte Diensteanbietet und den IMDS-Service weiter verbessert. Die erste Versiondes Systems hatte DXC im Jahr 2000 auf den Markt gebracht undbetreibt IMDS im Auftrag des Konsortiums 40 führenderAutomobilhersteller. Die Gruppe repräsentiert mehr als 60Fahrzeugmarken weltweit.Das IMDS-Datensystem sammelt, pflegt, analysiert und archiviertInformationen über alle Materialien, die von der Automobilindustrieweltweit verwendet werden. Mehr als 150.000 Lieferanten nutzen IMDS,um die chemische Zusammensetzung ihrer Teile entlang der automobilenLieferkette zu deklarieren und zu melden. Das IMDS-IT-System hebtgefährliche und indizierte Stoffe hervor, indem es die eingegebenenDaten mit gesetzlich vorgeschriebenen Listen verbotener Stoffevergleicht, beispielsweise der Global Automotive Declarable SubstanceList (GADSL)."Wir freuen uns sehr, dass sich das DXC-Team mit seiner Erfahrungund dem Engagement für das IMDS gegenüber den Wettbewerberndurchgesetzt hat", sagt Dirk Schürmann, Vice President and ManagingDirector Germany, North Central Europe Region von DXC Technology."Wichtiger Erfolgsfaktor für den erfolgreichen Betrieb von IMDS unddie Vertragsverlängerung war unsere Teamarbeit. Im Laufe der Jahrehat unsere Mannschaft hervorragende Arbeit geleistet und eineherausragende Kompetenz in der Datenerfassung für Material-Complianceentwickelt. Dazu kommen die enge Zusammenarbeit mit den Vertreternder Automobilindustrie, ein hoher Motivationsgrad und dieunermüdliche Unterstützung der Kunden und Nutzer der IMDS-Anwendung.DXC ist stolzer IT-Partner für die Automobilindustrie weltweit."Über DXC TechnologyDXC Technology (DXC: NYSE) ist der weltweit führende unabhängigeEnd-to-End IT-Dienstleister. Das Unternehmen betreut knapp 6.000privatwirtschaftliche und öffentliche Organisationen mit einerweitverzweigten Branchenexpertise in 70 Ländern. DieTechnologieunabhängigkeit von DXC Technology, globales Talent und einumfangreiches Partnernetzwerk liefern transformative digitaleAngebote und Lösungen, die Kunden dabei unterstützen, die Kraft vonInnovationen zu nutzen, um von Veränderungen zu profitieren. DXCTechnology gehört zu den besten Corporate Citizens weltweit. WeitereInformationen finden Sie unter www.dxc.technology.Über IMDSDas DXC International Material Data System (IMDS) ist als Systemkonzipiert, das überall und rund um die Uhr verfügbar ist undHerstellern hilft, die Verwendung von Materialien in Fahrzeugteilenzu erfassen und zu verfolgen. Das System unterstützt dieRecyclingfähigkeit und Verwertbarkeit der verwendeten Materialien undverweist auf die Entsorgung bedenklicher Stoffe.Zu den weltweiten Nutzern zählen:- vierzig Markenhersteller, die mehr als 60 verschiedeneFahrzeugmarken repräsentieren- mehr als 150.000 Tier-1- bis Tier-N-Automobilzulieferer vonWerkstoffen und Bauteilen- praktisch alle Akteure in der Automobil-Zulieferkette, dieZugang zum Internet haben.Pressekontakt:Julia BußMarketing & Communications GermanyTelefon: +49.172.403.6903E-Mail: jbuss@dxc.comDXC Technology Deutschland GmbHHewlett-Packard-Straße 161352 Bad Homburg - GermanyeconNEWSnetworkCarsten HeerTel. +49 (0) 40 822 44 284E-Mail: redaktion@econ-news.deOriginal-Content von: DXC Technology, übermittelt durch news aktuell