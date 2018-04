DWS startet mit Gewinnrückgang ins Börsenleben

Weitere Suchergebnisse zu "DWS Group":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der seit gut einem Monat an der Börse notierte Deutsche-Bank-Vermögensverwalter DWS hat zu Jahresbeginn weniger verdient und Mittelabflüsse hinnehmen müssen.



"Volatile Märkte, schwache Aktienmarkt-Performance sowie der erwartete Anstieg der Kosten aufgrund der Übergangsphase haben im ersten Quartal positive Zuflüsse in Passive überlagert", erklärte Finanzchefin Claire Peel am Donnerstag in Frankfurt.

Die Nettoerträge sanken im Vergleich zum Vorjahresquartal um 7 Prozent auf 561 Millionen Euro. Der Nettogewinn schrumpfte um ein Drittel auf 95 Millionen Euro. Das verwaltete Vermögen nahm um 3 Prozent gegenüber dem vierten Quartal des Vorjahres ab und betrug 676 Milliarden Euro. Dies sei auf Nettomittelabflüsse, Währungs- und Markteffekte zurückzuführen, hieß es.