DWS: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Kurs der Aktie DWS steht am 07.03.2019, 06:40 Uhr an der heimatlichen Börse Xetra bei 27,2 EUR. Der Titel wird der Branche "Asset Management & Custody Banken" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat DWS auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist DWS mit einem Wert von 11,9 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Kapitalmärkte" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 43,03 , womit sich ein Abstand von 72 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen DWS. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 8 Analystenbewertungen für die DWS-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Buy", 4 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die DWS-Aktie. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 26,91 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -1,07 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (27,2 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält DWS somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.