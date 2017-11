DWS Vermögensbildungsfonds: Wachstumsorientierter Aktienfonds mit US-Fokus!

Lieber Leser,

beim DWS Vermögensbildungsfonds I LD handelt es sich um einen global investierenden Aktienfonds, der sich einer wachstumsorientierten Anlagestrategie bedient. Der Fonds unterliegt einem aktiven Management, das im Rahmen des Stock Pickings aussichtsreiche Branchen und Unternehmen identifizieren soll. Der Anlageschwerpunkt liegt derzeit in den USA mit einem Anteil von fast 60 % des verwalteten Fondsvermögens. Dahinter folgen im einstelligen Prozentbereich Länder wie Japan, Schweiz und Deutschland. Dementsprechend dominiert der US-Dollar auch die Währungsstruktur mit 63,30 %. Investiert wird dabei nahezu ausschließlich in Aktien, die auf einen Gesamtanteil von 96,10 % kommen. Bei den vertretenen Branchen dominiert der Bereich Informationstechnologie, was den wachstumsorientierten Investmentansatz verdeutlicht. Dahinter folgen der Finanzsektor und das Gesundheitswesen.

Wichtige Kennzahlen

Beim DWS Vermögensbildungsfonds I LD handelt es sich um einen ausschüttenden Fonds, sodass Anleger in den Genuss laufender Erträge kommen. Zuletzt schüttete der Fonds 0,62 Euro je Anteilsschein aus. Das verwaltete Gesamtvermögen beläuft sich auf knapp 7,5 Mrd. Euro. Bei den Gesamtkosten, die als Total Expense Ratio (TER) dargestellt werden, liegt der DWS Vermögensbildungsfonds I LD mit 1,45 % im Mittelfeld. Erfolgsabhängige Vergütungen werden keine erhoben, was für Anleger sicherlich von Vorteil sein dürfte. Schaut man sich die Performance der letzten drei Jahre an, schnitt der Fonds mit fast +32 % auf den ersten Blick sehr gut ab. Allerdings fiel auch die Volatilität mit über 15 % relativ hoch aus. Zur besseren Vergleichbarkeit eignet sich die Sharpe Ratio, die die erzielte Überrendite eines Fonds zum eingegangen Risiko ins Verhältnis setzt. Sie lag beim DWS Vermögensbildungsfonds I LD auf Sicht von drei Jahren annualisiert bei 0,61. Beim bekannten Morningstar-Rating hat der Fonds 3 von 5 Sternen erhalten.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg beim DWS Vermögensbildungsfonds?

Wie wird sich der Fonds jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in diesem Fonds sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zurm DWS Vermögensbildungsfonds.

Über diesen Link können Sie die vollständige Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.